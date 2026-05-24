¡Mucha atención! Las autoridades de Estados Unidos han implementado una restricción temporal que impide el ingreso al país a los poseedores de la residencia permanente (Green Card) que hayan estado en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur en los últimos 21 días. Con esta medida se busca prevenir la propagación de enfermedades y garantizar la seguridad sanitaria en el territorio estadounidense. Aquí más detalles.

Alerta, titulares de Green Card: rechazan el ingreso a EE. UU. a quienes proceden de estas naciones

Según los informes de The Guardian y otros medios, la orden emitida este 22 de mayo busca intensificar las medidas para evitar la entrada del ébola a Estados Unidos. Vale resaltar que, anteriormente, una restricción de viaje solo limitaba el ingreso de personas sin pasaporte estadounidense que hubieran estado en países afectados, dejando exentos a ciudadanos y residentes permanentes legales.

Titulares de Green Card: rechazan la entrada a EE. UU. a los que son procedentes de estas naciones

Ahora, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) justificaron la necesidad de dar al director de los CDC la facultad de prohibir el ingreso de ciertos residentes permanentes, argumentando que esta medida es esencial para salvaguardar la salud pública.

La orden aprobada en Estados Unidos también destaca que los titulares de la Green Card suelen tener lazos más fuertes con sus comunidades en el extranjero, lo que hace que su exclusión sea menos grave en comparación con los ciudadanos estadounidenses.

Asimismo, los ciudadanos que regresan de la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur ahora cuentan con un segundo punto de ingreso al país, que se suma al aeropuerto Dulles de Washington. Por su parte, los CDC confirmaron la ampliación de sus controles en el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta para detectar posibles casos de ébola.

¿A qué se debe esta medida?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y el Departamento de Salud y Servicios Humanos también mencionaron las "limitaciones de recursos" para manejar enfermedades que requieren cuarentena, y señalaron que actualmente 18 personas están en una unidad de cuarentena en la Universidad de Nebraska, tras ser liberadas de un crucero afectado por el hantavirus.

¿Qué dijo el secretario de Estado de EE. UU. al respecto?

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, expresó la semana pasada que la prioridad en la lucha contra el ébola es prevenir su llegada al país. “Nuestro principal objetivo con respecto al ébola debe ser evitar que afecte a Estados Unidos. No podemos permitir que lleguen casos de ébola aquí”, señaló.

En este contexto, se ha implementado una prohibición de ingreso para los titulares de la tarjeta verde que provengan de la región africana, la cual tendrá una duración inicial de 30 días.