Portugal vs Congo EN VIVO con Cristiano Ronaldo por el Mundial 2026: horario, canal y pronóstico

Todo listo para el debut de Cristiano Ronaldo en el duro encuentro entre Portugal vs Congo por la primera jornada del grupo K del Mundial 2026. Este choque fue programado para el miércoles 17 de junio a partir de las 12.00 hora peruana (17.00 horas GMT), con la transmisión de DirecTV Sports, Disney Plus y Paramount+.

El Mundial 2026 continúa ofreciendo encuentros atractivos, y uno de los más esperados de la jornada es el choque entre Portugal y Congo. La selección portuguesa llega con la etiqueta de favorita gracias a la calidad de sus futbolistas y a la experiencia acumulada en torneos internacionales. Sin embargo, en una Copa del Mundo no existen rivales sencillos y cualquier descuido puede resultar costoso.

Portugal buscará imponer su estilo de juego desde el inicio, con apuesta por la posesión del balón y la creatividad de sus mediocampistas. El conjunto europeo cuenta con jugadores de gran nivel, capaces de desequilibrar en cualquier momento. Además, sabe que una victoria en el debut puede marcar el rumbo de su clasificación a la siguiente fase.

Por su parte, Congo afronta este compromiso con ilusión y sin la presión que acompaña a los favoritos. El cuadro africano se caracteriza por su fortaleza física, velocidad en los contragolpes y gran espíritu de lucha. Estas virtudes podrían convertirse en un problema para Portugal si no mantiene la concentración durante los 90 minutos.

Se espera un partido intenso y emocionante, con dos selecciones que buscarán comenzar su camino mundialista de la mejor manera. Mientras Portugal intentará confirmar los pronósticos, Congo sueña con dar la sorpresa y escribir una página histórica. Los aficionados de todo el mundo estarán atentos a un duelo que promete emociones desde el pitazo inicial.

¿Cuándo juega Portugal vs Congo con Cristiano Ronaldo?

El partido entre Portugal vs Congo por la primera jornada del grupo K del Mundial 2026 se disputa el miércoles 17 de junio en el Estadio Houston. Cristiano Ronaldo se estrena en esta edición del magno certamen de la FIFA, por lo que millones de hinchas estarán a la expectativa.

¿A qué hora juega Portugal vs Congo?

Este choque entre la escuadra lusa y leoparda inicia a partir de las 12.00 hora peruana (17.00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 11.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 12.00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile: 13.00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 14.00 horas

¿Dónde ver Portugal vs Congo EN VIVO?

La transmisión del partido entre Portugal y Congo se verá por la señal en vivo de DSports (antes DirecTV Sports), Disney Plus y Paramount+.

Canales de transmisión para ver Portugal vs Congo

Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV

Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+

México: Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico

Paraguay: GEN, Trece

Perú: América TV, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount+

Portugal: Sport TV1, SIC, Sport TV2, Sport TV Multiscreen, Sport TV5, LiveMode

España: DAZN, Movistar+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, inter

Portugal anuncia su partido ante Congo por el Mundial 2026.

Posibles alineaciones de Portugal vs Congo

Portugal: Diogo Costa, João Cancelo, Ruben Dias, Goncalo Inacio, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, João Neves, Vitinha, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Pedro Neto.

Congo: Lionel Mpasi, Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Steve Kapuadi, Arthur Masuaku, Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy, Ngal'ayel Mukau, Yoane Wissa y Cedric Bakambu.

Portugal vs Congo: pronóstico, cuotas, apuestas y cuánto paga

Sobre el papel, Portugal se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Congo en este duelo del Mundial 2026. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS PORTUGAL EMPATE CONGO Betsson 1.31 5.15 12.50 Betano 1.33 5.40 11.50 Bet365 1.30 5.25 10.00 1XBet 1.36 5.51 9.95 Doradobet 1.31 5.55 11.50

Últimos resultados de Portugal

Portugal 2-1 Nigeria (Amistoso 2026)

Portugal 2-1 Chile (Amistoso 2026)

Estados Unidos 0-2 Portugal (Amistoso 2026)

México 0-0 Portugal (Amistoso 2026)

Portugal 9-1 Armenia (Clasificatorias 2025)

Últimos resultados de Congo