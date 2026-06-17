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¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en los Mundiales? Así va la tabla durante la Copa del Mundo 2026
Ronaldo buscará seguir rompiendo récords con la selección portuguesa en este Mundial 2026, donde, a sus 41 años, continúa siendo una de las grandes figuras del fútbol mundial.
Cristiano Ronaldo es una de las grandes figuras del Mundial 2026 que los aficionados desean ver en acción, sobre todo después de que Lionel Messi igualara el récord del máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo tras su triplete frente a Argelia. Por ello, muchos se preguntan cuántos goles acumula el ‘Bicho’ en esta competición. Una vez más, ambos acaparan la atención de los fanáticos, que siguen de cerca la histórica rivalidad entre dos de los mejores futbolistas de todos los tiempos para ver quién logra superar al otro.
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¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en los Mundiales?
Como se sabe, Lionel Messi alcanzó la cifra de 16 goles en los Mundiales, igualando al histórico delantero alemán Miroslav Klose, lo que les permite compartir la cima de la tabla de máximos goleadores de la Copa del Mundo. Detrás de ellos aparece el brasileño Ronaldo Nazário con 15 tantos, seguido por Gerd Müller y Kylian Mbappé, ambos con 14. Más abajo se ubican Just Fontaine con 13 goles y el legendario Pelé con 12.
Sin embargo, el astro portugués apenas ha logrado marcar ocho goles en las Copas del Mundo, por lo que no entra en el top 10, un registro que comparte con otros futbolistas activos presentes en el Mundial 2026, como Neymar y Harry Kane. A pesar de ello, Cristiano Ronaldo aún tiene la oportunidad de seguir ampliando su cuenta y acercarse a los máximos artilleros en la historia del torneo.
Lista de goles de Cristiano Ronaldo en Copas del Mundo
Alemania 2006 (1)
- Portugal 2-0 Irán | Minuto 80 | Fase de grupos
Sudáfrica 2010 (1)
- Portugal 6-0 Corea del Norte | Minuto 87 | Fase de grupos
Brasil 2014 (1)
- Portugal 2-1 Ghana | Minuto 80 | Fase de grupos
Rusia 2018 (4)
- Portugal 1-0 España | Minuto 4 | Fase de grupos
- Portugal 2-1 España | Minuto 44 | Fase de grupos
- Portugal 3-3 España | Minuto 88 | Fase de grupos
- Portugal 1-0 Marruecos | Minuto 4 | Fase de grupos
Qatar 2022 (1)
- Portugal 1-0 Ghana | Minuto 65 | Fase de grupos
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