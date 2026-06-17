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Joao Neves madruga a RD Congo y pone el 1-0 para Portugal en el Mundial 2026
El jugador del PSG anotó un golazo de cabeza que puso a Portugal por delante frente a RD Congo en los primeros minutos de su debut mundialista.
Lionel Messi marcó el 2-0 de Argentina y está a un gol de igualar el récord de Klose en Mundiales
¡Cierren el estadio! Mbappé sacó un fuerte disparo desde fuera del área y anotó el 3-1 ante Senegal
¡Fenomenal! Gol de Kylian Mbappé para el 1-0 de Francia ante Senegal por el Mundial 2026 - VIDEO
¡Locura! Vinicius Júnior anotó un golazo y puso el 1-1 de Brasil sobre Marruecos
¡Golazo! Ismael Saibari anotó el 1-0 de Marruecos sobre Brasil en el Mundial 2026
¡Apareció el '9'! Raúl Jiménez anota de cabeza el 2-0 de México vs Sudáfrica por el Mundial 2026
México anotó el 1-0 ante Sudáfrica: Julián Quiñones abrió el marcador en el Mundial 2026
Pedri aprovechó el error de Perú en defensa y anotó el 2-0 para España
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