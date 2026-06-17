Joao Neves pone el 1-0 para Portugal. Foto: composición Líbero/DSports

Joao Neves madruga a RD Congo y pone el 1-0 para Portugal en el Mundial 2026

El jugador del PSG anotó un golazo de cabeza que puso a Portugal por delante frente a RD Congo en los primeros minutos de su debut mundialista.