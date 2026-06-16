Colombia vs Uzbekistán EN VIVO por Mundial 2026: pronósticos, horarios y canal para ver

Colombia se enfrenta a Uzbekistán este 17 de junio, en partido correspondiente al Grupo K del Mundial 2026. Este duelo se disputará en el estadio de Ciudad de México (Estadio Azteca) y será transmitido por DSports, DGO y América TVGO. Repasa todos los detalles de este encuentro, que promete emoción de principio a fin.

¿A qué hora juega Colombia vs. Uzbekistán?

Colombia, Perú y Ecuador: 21.00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 22.00 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 23.00 horas

México: 20.00 horas

Estados Unidos: 22.00 horas (Miami y Nueva York) y 19.00 horas (Los Ángeles)

España: 4.00 horas (del día siguiente)

¿Dónde ver Colombia vs. Uzbekistán?

Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, DSports, DGO, Paramount+ y Radio Nacional de Colombia

Perú: DSports, DGO y América TVGO

Ecuador: DSports, DGO, Disney+ y Paramount+

Chile: Chilevisión, DSports, DGO, Disney+ y Paramount+

Paraguay: GEN y Trece

Uruguay: AUF TV, Canal 5, DSports y DGO

Bolivia: Tigo Sports y Entel TV

Venezuela: Televen, DSports, DGO e Inter

México: ViX

Estados Unidos: FOX Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio

España: DAZN, DAZN Mundial y Movistar+

Colombia vs. Uzbekistán: previa del partido

La espera terminó para la Selección Colombia, que inicia su camino en el Mundial 2026 ante un rival inédito en esta instancia: Uzbekistán. El Estadio Azteca será el imponente escenario para este duelo correspondiente a la primera jornada del Grupo K. El combinado de Néstor Lorenzo llega con el listón alto tras su gran papel en la Copa América y un rodaje sólido que invita a la ilusión de toda una plantilla ansiosa de revancha mundialista.

Por su parte, el seleccionado asiático asume esta cita con tintes históricos, ya que se trata de su debut absoluto en una fase final de la Copa del Mundo. El equipo comandado por Fabio Cannavaro llega sin presión mediática, pero con la clara misión de plantarse con firmeza desde el orden táctico. La jerarquía de los nombres inclina el favoritismo, sobre el papel, hacia el bando sudamericano, pero los estrenos absolutos siempre esconden una alta dosis de peligro y motivación.

En lo deportivo, los focos del encuentro apuntan al talento diferencial de Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Arias para romper el cerrojo defensivo uzbeko, que tendrá en el joven zaguero Abdukodir Khusanov a su principal bastión. Se trata de un compromiso clave para arrancar con el pie derecho el camino hacia la clasificación en un grupo que completan las selecciones de Portugal y la República Democrática del Congo.

Colombia vs. Uzbekistán: pronóstico y cuotas de apuesta

Colombia es amplio favorito para imponerse a Uzbekistán, de acuerdo con las principales cuotas de apuesta. Estas pueden variar a medida que se acerque la hora del partido.

Casas Colombia Empate Uzbekistán Dorado 1.41 4.60 9.60 Bet365 1.37 4.50 9.00 Betsson 1.39 4.60 9.90 Te Apuesto 1.39 4.49 9.21 Caliente 1.40 4.70 8.90

Colombia vs. Uzbekistán: posibles alineaciones

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Arias; Luis Suárez.

Uzbekistán: Utkir Yusupov; Khojiakbar Alijonov, Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev; Otabek Shukurov, Odiljon Hamrobekov; Abbosbek Fayzullaev, Jamshid Iskanderov, Oston Urunov; Eldor Shomurodov.