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¿A qué hora juega Colombia vs Uzbekistán y qué canal transmite en vivo el Mundial 2026?

Hora confirmada y canal de transmisión del debut de Colombia en el Mundial 2026 contra Uzbekistán por el grupo K, este miércoles en el Estadio Azteca de México.

Sandra Morales
Colombia enfrenta a Uzbekistán en la fecha 1 del Mundial 2026
Colombia enfrenta a Uzbekistán en la fecha 1 del Mundial 2026 | FOTO: LIBERO
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Este miércoles 17 de junio, Colombia hará su debut en el Mundial 2026 enfrentando a Uzbekistán, en duelo correspondiente a la primera fecha del grupo K. La selección cafetera, liderada por James Rodríguez y Luis Díaz, jugará a partir de las 9.00 p. m. en el mítico estadio Azteca, en México. En esta nota te contamos a qué hora comienza el encuentro, qué canal lo transmite en cada país y dónde seguirlo en directo por internet.

A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos que se jugarán este martes 16 de junio.

PUEDES VER: Partidos del Mundial HOY, martes 16 de junio: programación y canales de los encuentros EN VIVO

¿A qué hora juega Colombia vs Uzbekistán?

Estos son los principales horarios en cada país para que no te pierdas el partido del Mundial 2026 entre Colombia y Uzbekistán:

México y Centroamérica: 8.00 p. m.

  • Perú: 9.00 p. m.
  • Ecuador: 9.00 p. m.
  • Colombia: 9.00 p. m.
  • Bolivia: 10.00 p. m.
  • Chile: 10.00 p. m.
  • Venezuela: 10.00 p. m.
  • Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 10.00 p. m.
  • Argentina: 11.00 p. m.
  • Brasil: 11.00 p. m.
  • Paraguay: 11.00 p. m.
  • Uruguay: 11.00 p. m.
  • España: 4.00 a. m. (del domingo 14)

Colombia vs. Uzbekistán: canal y dónde ver la transmisión

  • Argentina: TyC Sports Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports
  • Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
  • Brasil: SporTV, Globo, Zapping, Claro TV+
  • Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports
  • Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports, Deportes RCN En Vivo
  • Ecuador: DIRECTV Sports
  • Perú: DIRECTV Sports
  • España: DAZN, Movistar+

¿Dónde ver Colombia vs Uzbekistán EN VIVO por internet?

Streaming: esta es la lista de servicios donde puedes seguir el Mundial 2026 si cuentas con una suscripción:

  • Argentina: DGO, TyC Sports Play, Paramount+
  • Brasil: Disney+, CazéTV
  • Chile: DGO, Disney+, Paramount+
  • Colombia: Caracol Play, Disney+, DituR, Paramount+
  • Ecuador: DGO, Disney+, Paramount+
  • México: ViX México
  • Perú: DGO, Disney+, Paramount+

Colombia vs Uzbekistán: pronóstico y apuestas

APUESTASUZBEKISTÁNEMPATECOLOMBIA
BETSSON9.904.501.40
BETANO9.504.701.42
1XBET9.754.831.42
CALIENTE9.304.651.39
DORADOBET9.204.851.40

¿Cómo llegan Colombia y Uzbekistán?

En Colombia, James Rodríguez podría disputar su último Mundial. La selección cafetera llega con la ilusión de alcanzar instancias finales y superar lo hecho en Brasil 2014, donde llegó hasta los cuartos de final. Justamente, en aquella Copa del Mundo, el '10' brilló, y esta vez le tocará ser el guía de muchos compañeros que disputan por primera vez esta máxima competición, como es el caso del guajiro Luis Díaz. Después del duelo ante los uzbekos, a los dirigidos por Néstor Lorenzo les esperan República Democrática del Congo y la Portugal de Cristiano Ronaldo.

En tanto, al frente estará Uzbekistán, que disputa su primera Copa del Mundo bajo el mando del entrenador italiano Fabio Cannavaro. Tras el partido contra Colombia, se medirá ante Portugal y cerrará la fase de grupos frente a Congo. El cuadro asiático quiere ser la sorpresa del torneo y busca, al menos, superar la etapa de grupos.

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Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

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