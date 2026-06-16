¿A qué hora juega Portugal vs RD Congo y dónde ver partido por el Mundial 2026?

Con Cristiano Ronaldo como abanderado, Portugal se enfrenta a RD Congo en un partido por el Grupo K del Mundial 2026. El encuentro se juega en el Estadio de Houston y a continuación puedes conocer todos los detalles de este duelo, que genera expectativa entre los fanáticos de CR7.

¿Cuándo juega Portugal vs RD Congo?

Portugal debutará en el Mundial 2026 frente a la República Democrática del Congo este miércoles 17 de junio. El encuentro por el Grupo K se disputará en el Estadio de Houston (NRG Stadium).

¿A qué hora juega Portugal vs RD Congo?

Perú, Colombia y Ecuador: 12.00 p. m.

México: 11.00 a. m.

Estados Unidos: 1.00 p. m. (Miami y Nueva York) y 10.00 a. m. (Los Ángeles)

Chile, Bolivia y Venezuela: 1.00 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 2.00 p. m.

Portugal: 6.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Portugal vs RD Congo?

Repasa los horarios y canales para ver el partido entre Portugal y RD Congo por el Mundial, de acuerdo con tu país de residencia:

Perú: DSports, DGO y Paramount+

Argentina: DSports, DGO, Paramount+ y Flow Sports

Colombia: DSports, DGO, Paramount+ y Radio Nacional de Colombia

Chile: DSports, DGO y Paramount+

Ecuador: DSports, DGO y Paramount+

Bolivia: Tigo Sports y Entel TV

Paraguay: GEN y Trece

Uruguay: DSports, DGO, AUF TV y Paramount+

Venezuela: DSports, DGO e Inter

México: Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes y Vix

Estados Unidos: Fox Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Universo, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio

España: DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+

Portugal vs RD Congo: previa del partido

El Mundial 2026 sigue su marcha y el Grupo K se prepara para abrir su actividad con un choque de estilos interesante. La selección de Portugal hará su debut oficial en el torneo ante la República Democrática del Congo este miércoles 17 de junio. El escenario elegido para este compromiso es el Estadio de Houston (NRG Stadium), donde ambas escuadras buscarán dar el primer paso hacia los octavos de final en una zona que completan Colombia y Uzbekistán.

El combinado luso, comandado desde el banquillo por Roberto Martínez, llega a territorio estadounidense con el cartel de favorito para liderar el sector. Con un arsenal ofensivo de primer nivel europeo y un esquema de juego vertical, los portugueses intentarán imponer condiciones desde el inicio para evitar cualquier sorpresa que complique su camino rumbo al esperado duelo ante los sudamericanos.

Por su parte, la República Democrática del Congo asume este estreno con la ilusión de dar el golpe ante una de las potencias del Viejo Continente. La escuadra africana ha edificado su clasificación gracias a un bloque defensivo ordenado y sólido, argumentos con los que buscará plantarse con firmeza en Texas de la mano de figuras como Chancel Mbemba y Cédric Bakambu.