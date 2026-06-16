Inglaterra vs Croacia EN VIVO: alineaciones, a qué hora y dónde ver partido del Mundial 2026

Desde el AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos, se enfrentan las selecciones de Inglaterra y Croacia por la primera jornada del Grupo L del Mundial 2026, este miércoles 17 de junio. El compromiso iniciará a las 15.00 horas de Lima, Perú, y contará con transmisión de DirecTV para toda Latinoamérica. Por ello, a continuación, te brindamos todos los detalles para que disfrutes del duelo internacional.

Este grupo de la Copa del Mundo se inicia con dos candidatos a avanzar de ronda, ya que Ghana y Panamá completan la zona. Por ello, la selección que gane este encuentro será, probablemente, la que clasifique como líder a los dieciseisavos de final. Vale precisar que los ingleses vienen de vencer 3-0 a Costa Rica en un amistoso, mientras que los croatas derrotaron 2-1 a Eslovenia.

Inglaterra va por su segunda estrella.

Inglaterra vs. Croacia: horarios del partido

Te brindamos la hora según tu país de residencia:

México y Costa Rica: 14.00 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 15.00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 16.00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 17.00 horas

¿Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. Croacia?

La transmisión del partido entre Inglaterra y Croacia será a través de la señal de DirecTV para todo el territorio latinoamericano, y únicamente en Perú podrás ver el encuentro del Mundial 2026 a través de América TV. Asimismo, tienes la opción de seguir el compromiso totalmente online en DGO y América TVGO si cuentas con una suscripción a las mencionadas plataformas de streaming. Por último, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias al instante.

¿En qué canal ver Inglaterra vs. Croacia?

Perú: América TVGO, DSports, DGO, Disney+, Paramount+ y TV 360

Argentina: DSports, DGO, Disney+ y Paramount+

Chile: Chilevisión, DSports, DGO, Disney+ y Paramount+

Colombia: DSports, DGO, Paramount+ y Radio Nacional de Colombia

Ecuador: DSports, DGO, Teleamazonas y Paramount+

Paraguay: GEN y Trece

Uruguay: DSports, DGO, Disney+, AUF TV, Canal 5 Uruguay y Paramount+

Venezuela: DSports, DGO, Televen e Inter

México: ViX

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Fox One, SiriusXM FC y Fútbol Primera Radio

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat

Inglaterra vs. Croacia: posibles alineaciones

Inglaterra : Pickflord, O'Reilly, Konsa, Guéhi, James, Rice, Anderson, Gordon, Bellingham, Saka, Kane.

: Pickflord, O'Reilly, Konsa, Guéhi, James, Rice, Anderson, Gordon, Bellingham, Saka, Kane. Croacia: Livakovic, Vuskovic, Sutalo, Gvardiol, Perisic, Modric, Kovavic, Straniaic, Sucic, Baturina, Musa.

Fixture de Inglaterra

Inglaterra vs. Croacia | Fecha 1 - miércoles 17 de junio a las 15.00 horas

Inglaterra vs. Ghana | Fecha 2 - martes 23 de junio a las 15.00 horas

Panamá vs. Inglaterra | Fecha 3 - sábado 27 de junio a las 16.00 horas

Fixture de Croacia

Inglaterra vs. Croacia | Fecha 1 - miércoles 17 de junio a las 15.00 horas

Panamá vs. Croacia | Fecha 2 - martes 23 de junio a las 18.00 horas

Croacia vs. Ghana | Fecha 3 - sábado 27 de junio a las 16.00 horas

¿En qué estadio juega Inglaterra vs. Croacia?

El partido se llevará a cabo en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos. Este enorme recinto deportivo es hogar de los Dallas Cowboys de la National Football League y cuenta con capacidad para albergar hasta 80.000 espectadores en sus tribunas.