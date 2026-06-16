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Inglaterra vs Croacia EN VIVO: alineaciones, a qué hora y dónde ver partido del Mundial 2026
Mira la transmisión del partido entre Inglaterra vs. Croacia por la fecha número 1 del Grupo L del Mundial 2026, este miércoles 17 de junio.
Desde el AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos, se enfrentan las selecciones de Inglaterra y Croacia por la primera jornada del Grupo L del Mundial 2026, este miércoles 17 de junio. El compromiso iniciará a las 15.00 horas de Lima, Perú, y contará con transmisión de DirecTV para toda Latinoamérica. Por ello, a continuación, te brindamos todos los detalles para que disfrutes del duelo internacional.
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Este grupo de la Copa del Mundo se inicia con dos candidatos a avanzar de ronda, ya que Ghana y Panamá completan la zona. Por ello, la selección que gane este encuentro será, probablemente, la que clasifique como líder a los dieciseisavos de final. Vale precisar que los ingleses vienen de vencer 3-0 a Costa Rica en un amistoso, mientras que los croatas derrotaron 2-1 a Eslovenia.
Inglaterra va por su segunda estrella.
Inglaterra vs. Croacia: horarios del partido
Te brindamos la hora según tu país de residencia:
- México y Costa Rica: 14.00 horas
- Perú, Colombia y Ecuador: 15.00 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 16.00 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 17.00 horas
¿Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. Croacia?
La transmisión del partido entre Inglaterra y Croacia será a través de la señal de DirecTV para todo el territorio latinoamericano, y únicamente en Perú podrás ver el encuentro del Mundial 2026 a través de América TV. Asimismo, tienes la opción de seguir el compromiso totalmente online en DGO y América TVGO si cuentas con una suscripción a las mencionadas plataformas de streaming. Por último, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias al instante.
¿En qué canal ver Inglaterra vs. Croacia?
- Perú: América TVGO, DSports, DGO, Disney+, Paramount+ y TV 360
- Argentina: DSports, DGO, Disney+ y Paramount+
- Chile: Chilevisión, DSports, DGO, Disney+ y Paramount+
- Colombia: DSports, DGO, Paramount+ y Radio Nacional de Colombia
- Ecuador: DSports, DGO, Teleamazonas y Paramount+
- Paraguay: GEN y Trece
- Uruguay: DSports, DGO, Disney+, AUF TV, Canal 5 Uruguay y Paramount+
- Venezuela: DSports, DGO, Televen e Inter
- México: ViX
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Fox One, SiriusXM FC y Fútbol Primera Radio
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat
Inglaterra vs. Croacia: posibles alineaciones
- Inglaterra: Pickflord, O'Reilly, Konsa, Guéhi, James, Rice, Anderson, Gordon, Bellingham, Saka, Kane.
- Croacia: Livakovic, Vuskovic, Sutalo, Gvardiol, Perisic, Modric, Kovavic, Straniaic, Sucic, Baturina, Musa.
Fixture de Inglaterra
- Inglaterra vs. Croacia | Fecha 1 - miércoles 17 de junio a las 15.00 horas
- Inglaterra vs. Ghana | Fecha 2 - martes 23 de junio a las 15.00 horas
- Panamá vs. Inglaterra | Fecha 3 - sábado 27 de junio a las 16.00 horas
Fixture de Croacia
- Inglaterra vs. Croacia | Fecha 1 - miércoles 17 de junio a las 15.00 horas
- Panamá vs. Croacia | Fecha 2 - martes 23 de junio a las 18.00 horas
- Croacia vs. Ghana | Fecha 3 - sábado 27 de junio a las 16.00 horas
¿En qué estadio juega Inglaterra vs. Croacia?
El partido se llevará a cabo en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos. Este enorme recinto deportivo es hogar de los Dallas Cowboys de la National Football League y cuenta con capacidad para albergar hasta 80.000 espectadores en sus tribunas.
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