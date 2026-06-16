¿A qué hora juega Panamá vs Ghana, canal de transmisión y dónde ver partido del Mundial 2026?

La selección de Panamá iniciará su camino en el Mundial 2026 cuando enfrente a Ghana por la primera fecha del Grupo L. El conjunto centroamericano intentará sumar sus primeros puntos en el torneo, mientras que los africanos buscarán hacer valer su experiencia en el certamen.

¿A qué hora juegan Ghana vs Panamá?

Perú, Colombia y Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.

Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 7.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami): 6.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Ghana vs Panamá EN VIVO?

El encuentro entre Ghana y Panamá será transmitido en Sudamérica a través de DSports. Además, los aficionados podrán seguir el partido mediante la plataforma de streaming DGO, que ofrecerá la cobertura completa del compromiso mundialista.

¿Cómo llegan Ghana y Panamá?

El equipo panameño llega con la ilusión de superar la fase de grupos por primera vez en su historia. Bajo la dirección de Thomas Christiansen, los canaleros confían en el equilibrio de su plantel y en el buen momento de varios de sus referentes para competir de igual a igual ante una selección acostumbrada a los grandes escenarios.

Por el lado de Ghana, las ‘Estrellas Negras’ afrontan una nueva Copa del Mundo con el objetivo de recuperar el protagonismo que las llevó a ser una de las selecciones más competitivas de África. Futbolistas como Mohammed Kudus e Iñaki Williams encabezan un equipo que buscará empezar con una victoria.

El compromiso se disputará en el Estadio de Toronto, en Canadá, y podría ser determinante para las aspiraciones de ambos combinados en el Grupo L. Un triunfo en la primera jornada permitiría encarar con mayor tranquilidad los siguientes encuentros ante Inglaterra y Croacia en la fase inicial.

Ghana vs Panamá: posibles alineaciones

Ghana: Lawarence Ati-Zigi; Alidu Seidu, Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Elisha Owusu, Kwasi Sibo; Issahaku Fatawu, Jordan Ayew, Antoine Semenyo; Iñaki Williams.

Panamá: Orlando Mosquera; Edgardo Farina, Fidel Escobar, José Córdoba; Amir Murillo, Carlos Harvey, Anibal Godoy, Eric Davis; Ismael Díaz, Edgar Barcenas y José Fajardo.