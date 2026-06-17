0
EN DIRECTO
Colombia vs Uzbekistán EN VIVO HOY por Mundial 2026
Fondo mundial 2026


INICIONOTICIASEXPLORAR PAÍSESPRONOSTICADORCALENDARIOicon cupLA POLLA LIBERO

Partidos del Mundial HOY, jueves 18 de junio: programación y dónde ver EN VIVO ONLINE

Revisa la programación de los partidos del Mundial de HOY, jueves 18 de junio. Habrá acción tanto en el Grupo A como Grupo B del torneo FIFA.

Francisco Esteves
Partidos del Mundial HOY, jueves 18 de junio.
Partidos del Mundial HOY, jueves 18 de junio. | Foto: Composición Líbero.
COMPARTIR

HOY, jueves 18 de junio, no puedes perderte los intensos partidos del Mundial 2026. En total, se llevarán a cabo cuatro compromisos, dos del Grupo A y otros dos del Grupo B. Chequia vs. Sudáfrica es el primer cotejo del día, luego se enfrentan Suiza vs. Bosnia y Herzegovina, más tarde Canadá vs. Qatar, y como plato fuerte chocarán México vs. Corea del Sur. A continuación, revisa a qué hora y dónde ver cada uno de estos encuentros.

Ngal'ayel Mukau, volante de RD Congo, dio fuerte calificativo a Cristiano Ronaldo tras empate en el Mundial 2026

PUEDES VER: Mukau, figura del Congo, dio rotundo calificativo a Cristiano Ronaldo tras empate: "Envejecido..."

PartidoHorarioCanal
Chequia vs. Sudáfrica11.00 a. m.DSports, DGO, DAZN y Paramouunt+
Suiza vs. Bosnia y Herzegovina2.00 p. m.América TV, América TV GO, DAZN, DSports, DGO y Paramount+
Canadá vs. Qatar5.00 p. m.DSports, DGO, DAZN y Paramount+
México vs. Corea del Sur8.00 p. m.América TV, América TV GO, DAZN, DSports, DGO y Paramount+

¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?

En Perú tendrás diversos canales para ver los partidos del Mundial 2026. Tendrás la oportunidad de elegir entre los siguientes canales y plataformas de streaming: DSports, América TV, Disney+ y Paramount+.

Eso sí, el único canal que transmitirá los 104 encuentros de la Copa del Mundo es DSports. Además, también podrás ver los duelos completamente online mediante la plataforma de streaming DGO, en caso de que cuentes con una suscripción pagada.

Finalmente, es importante resaltar que América TV solo transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, 6 de dieciseisavos de final, 4 de octavos de final, 2 de cuartos de final, ambas semifinales y la final. Por su parte, Disney+ cubrirá apenas 30 duelos: 22 en fase de grupos, 2 de dieciseisavos de final, 2 de octavos de final, 1 partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO por Gol Caracol y RCN: transmisión del partido

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano