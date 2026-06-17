- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Colombia vs Uzbekistán
- Suiza vs Bosnia
- México vs Corea del Sur
- Alianza Lima
- Universitario
- Fichajes Vóley
Partidos del Mundial HOY, jueves 18 de junio: programación y dónde ver EN VIVO ONLINE
Revisa la programación de los partidos del Mundial de HOY, jueves 18 de junio. Habrá acción tanto en el Grupo A como Grupo B del torneo FIFA.
HOY, jueves 18 de junio, no puedes perderte los intensos partidos del Mundial 2026. En total, se llevarán a cabo cuatro compromisos, dos del Grupo A y otros dos del Grupo B. Chequia vs. Sudáfrica es el primer cotejo del día, luego se enfrentan Suiza vs. Bosnia y Herzegovina, más tarde Canadá vs. Qatar, y como plato fuerte chocarán México vs. Corea del Sur. A continuación, revisa a qué hora y dónde ver cada uno de estos encuentros.
PUEDES VER: Mukau, figura del Congo, dio rotundo calificativo a Cristiano Ronaldo tras empate: "Envejecido..."
|Partido
|Horario
|Canal
|Chequia vs. Sudáfrica
|11.00 a. m.
|DSports, DGO, DAZN y Paramouunt+
|Suiza vs. Bosnia y Herzegovina
|2.00 p. m.
|América TV, América TV GO, DAZN, DSports, DGO y Paramount+
|Canadá vs. Qatar
|5.00 p. m.
|DSports, DGO, DAZN y Paramount+
|México vs. Corea del Sur
|8.00 p. m.
|América TV, América TV GO, DAZN, DSports, DGO y Paramount+
¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?
En Perú tendrás diversos canales para ver los partidos del Mundial 2026. Tendrás la oportunidad de elegir entre los siguientes canales y plataformas de streaming: DSports, América TV, Disney+ y Paramount+.
Eso sí, el único canal que transmitirá los 104 encuentros de la Copa del Mundo es DSports. Además, también podrás ver los duelos completamente online mediante la plataforma de streaming DGO, en caso de que cuentes con una suscripción pagada.
Finalmente, es importante resaltar que América TV solo transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, 6 de dieciseisavos de final, 4 de octavos de final, 2 de cuartos de final, ambas semifinales y la final. Por su parte, Disney+ cubrirá apenas 30 duelos: 22 en fase de grupos, 2 de dieciseisavos de final, 2 de octavos de final, 1 partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90