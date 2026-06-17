Partidos del Mundial HOY, jueves 18 de junio: programación y dónde ver EN VIVO ONLINE

HOY, jueves 18 de junio, no puedes perderte los intensos partidos del Mundial 2026. En total, se llevarán a cabo cuatro compromisos, dos del Grupo A y otros dos del Grupo B. Chequia vs. Sudáfrica es el primer cotejo del día, luego se enfrentan Suiza vs. Bosnia y Herzegovina, más tarde Canadá vs. Qatar, y como plato fuerte chocarán México vs. Corea del Sur. A continuación, revisa a qué hora y dónde ver cada uno de estos encuentros.

Partido Horario Canal Chequia vs. Sudáfrica 11.00 a. m. DSports, DGO, DAZN y Paramouunt+ Suiza vs. Bosnia y Herzegovina 2.00 p. m. América TV, América TV GO, DAZN, DSports, DGO y Paramount+ Canadá vs. Qatar 5.00 p. m. DSports, DGO, DAZN y Paramount+ México vs. Corea del Sur 8.00 p. m. América TV, América TV GO, DAZN, DSports, DGO y Paramount+

¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?

En Perú tendrás diversos canales para ver los partidos del Mundial 2026. Tendrás la oportunidad de elegir entre los siguientes canales y plataformas de streaming: DSports, América TV, Disney+ y Paramount+.

Eso sí, el único canal que transmitirá los 104 encuentros de la Copa del Mundo es DSports. Además, también podrás ver los duelos completamente online mediante la plataforma de streaming DGO, en caso de que cuentes con una suscripción pagada.

Finalmente, es importante resaltar que América TV solo transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, 6 de dieciseisavos de final, 4 de octavos de final, 2 de cuartos de final, ambas semifinales y la final. Por su parte, Disney+ cubrirá apenas 30 duelos: 22 en fase de grupos, 2 de dieciseisavos de final, 2 de octavos de final, 1 partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.