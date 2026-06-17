- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Colombia vs Uzbekistán
- Suiza vs Bosnia
- México vs Corea del Sur
- Alianza Lima
- Universitario
- Fichajes Vóley
DT de Portugal rotundo con Cristiano Ronaldo tras rendimiento ante Congo: "Su edad..."
Roberto Martínez, técnico de la selección de Portugal, dio un fuerte comentario sobre Cristiano Ronaldo tras su rendimiento en el partido ante RD Congo por el Mundial 2026.
La selección de Portugal empató 1-1 ante RD Congo en su debut por el Mundial 2026, y Cristiano Ronaldo fue objeto de críticas luego de su rendimiento en el partido, en el que no logró marcar la diferencia, como sí lo hicieron Lionel Messi o Kylian Mbappé. Ante ello, el técnico portugués, Roberto Martínez, salió al frente para dar un fuerte comentario sobre CR7.
PUEDES VER: Ronaldo dio fuerte calificativo a Lionel Messi tras superarlo como goleador del Mundial: "Es..."
Roberto Martínez, técnico de Portugal, dio rotundo comentario sobre Cristiano Ronaldo tras rendimiento ante Congo en el Mundial 2026
En conversación con los periodistas en la zona mixta, Martínez fue consultado por diversos temas relacionados con el partido que lideró Portugal ante Congo por la primera fecha de la Copa del Mundo 2026 desde el Estadio Houston, Estados Unidos.
En medio de ello, al entrenador le preguntaron sobre el rendimiento de CR7 en el partido ante la selección congoleña, en el que no sobresalió ni anotó para darle el triunfo a su país.
Video: SportTV
Para el técnico de la selección de Portugal, Roberto Martínez, Cristiano Ronaldo es un futbolista vigente que sabe y tiene la seguridad de que marcará goles importantes en el Mundial 2026, ya que esto no es cuestión de edad, sino de cómo está física y anímicamente en la actualidad.
"Vamos paso a paso, el próximo partido es en seis días. No tratamos a Cristiano por su edad, sino por sus sensaciones, por cómo está. En un partido como éste, cuando necesitas goles, necesitas a Cristiano en el campo”, aseguró.
Cristiano Ronaldo busca salir campeón del Mundial 2026
Cristiano Ronaldo fue considerado el mejor jugador del planeta en ciertas etapas de su carrera por su gran rendimiento e históricos partidos tanto en el Real Madrid o la selección de Portugal. Sin embargo, le falta el título del Mundial y este 2026 tiene la gran oportunidad de consagrarse campeón junto a un plantel plagado de estrellas.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90