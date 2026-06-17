Mukau, figura del Congo, dio rotundo calificativo a Cristiano Ronaldo tras empate: "Envejecido..."

La selección de República Democrática del Congo protagonizó una de las sorpresas de la jornada al empatar 1-1 frente a Portugal gracias a una sólida actuación defensiva en el Mundial 2026. Tras ello, su figura Ngal'ayel Mukau salió al frente para lanzar un fuerte comentario sobre el rendimiento de Cristiano Ronaldo en el encuentro.

Ngal'ayel Mukau, volante de RD Congo, dio fuerte calificativo a Cristiano Ronaldo tras empate en el Mundial 2026

Uno de los futbolistas más destacados del compromiso fue el mediocampista Mukau, quien, tras el encuentro, sorprendió al referirse a Cristiano Ronaldo. El jugador congoleño aseguró que su equipo no diseñó una estrategia específica para frenar al histórico delantero portugués.

"¿Un plan especial para contener a Cristiano Ronaldo? La verdad, no. Sabemos que ya no es el mismo. Ha envejecido un poco. Pero sigue siendo uno de los más grandes. Le tengo mucho respeto", comentó Mukau en declaraciones a TNT Sports Brasil.

Cristiano Ronaldo molesto luego de empatar 1-1 con Portugal ante Congo por el Mundial 2026

Las palabras del volante generaron repercusión inmediata, por lo que el periodista volvió a consultarle sobre su referencia a la edad del capitán portugués. Lejos de retractarse, el futbolista explicó que simplemente se refería al desgaste natural que experimentan los jugadores con el paso del tiempo.

"Obviamente cuando uno llega a esa edad no es lo mismo. No se pueden hacer los mismos esfuerzos, pero todavía tengo mucho respeto por él", añadió.

Cristiano Ronaldo y Ngal'ayel Mukau en el Portugal vs Congo por el Mundial 2026

Mukau, de apenas 21 años y actualmente integrante del Lille de Francia, disputó 57 minutos antes de ser reemplazado por Noah Sadiki. Durante ese tiempo contribuyó al trabajo colectivo que permitió mantener bajo control a una Portugal que no encontró espacios para desplegar su habitual poder ofensivo.

Por su parte, Cristiano Ronaldo permaneció en el terreno de juego durante todo el partido, aunque tuvo escasa participación en las zonas de peligro. El delantero abandonó el campo con evidente frustración tras un resultado inesperado para los europeos y una actuación que estuvo lejos de su protagonismo habitual.