República Checa vs. Sudáfrica por el Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

República Checa vs. Sudáfrica se enfrentan este jueves 18 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, en un partido correspondiente a la fecha 2 del grupo A del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

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República Checa vs. Sudáfrica: horario del partido

Si te gusta ver los partidos del Mundial 2026 y deseas sintonizar el encuentro entre República Checa vs. Sudáfrica por la segunda fecha del grupo A, aquí te mostramos los horarios en diferentes países:

México y Centroamérica: 10.00 a. m.

Perú: 11.00 a. m.

Colombia: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

Bolivia: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Venezuela: 12.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 12.00 p. m.

Argentina: 1.00 p. m.

Brasil: 1.00 p. m.

Paraguay: 1.00 p. m.

Uruguay: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

¿Dónde ver República Checa vs. Sudáfrica?

Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela: DIRECTV Sports y DGO

Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports y DGO

Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol

Brasil: Cazé TV

Paraguay: GEN y Trece

México: VIX Premium

Centroamérica: Tigo Sports y FOX

Estados Unidos: Telemundo y FOX

España: Movistar Plus y DAZN

República Checa vs. Sudáfrica por el grupo A del Mundial 2026

Será la primera vez en la historia que las selecciones de República Checa y Sudáfrica se enfrenten en la máxima fiesta del fútbol. En el grupo A, ambos equipos perdieron en el debut ante Corea del Sur y México, por lo que necesitan sumar de a tres para evitar quedar en el último lugar.

El único antecedente entre checos y sudafricanos se dio en la Copa Confederaciones de 1997, donde empataron 2-2. De acuerdo con el nivel mostrado en este arranque del Mundial 2026, el conjunto europeo parece tener mejores armas que su rival africano por su estilo de juego y la calidad de sus futbolistas.