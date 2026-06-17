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República Checa vs. Sudáfrica por el Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

República Checa vs. Sudáfrica chocan este jueves por la fecha 2 del grupo A del Mundial 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
República Checa y Sudáfrica juegan este jueves por el grupo A del Mundial 2026.
República Checa y Sudáfrica juegan este jueves por el grupo A del Mundial 2026. | Foto: Composición de Libero
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República Checa vs. Sudáfrica se enfrentan este jueves 18 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, en un partido correspondiente a la fecha 2 del grupo A del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Portugal empató 1-1 con RD Congo por la fecha 1 del grupo K del Mundial 2026.

PUEDES VER: Portugal debutó en el Mundial 2026 con un agrio empate ante RD Congo

República Checa vs. Sudáfrica: horario del partido

Si te gusta ver los partidos del Mundial 2026 y deseas sintonizar el encuentro entre República Checa vs. Sudáfrica por la segunda fecha del grupo A, aquí te mostramos los horarios en diferentes países:

  • México y Centroamérica: 10.00 a. m.
  • Perú: 11.00 a. m.
  • Colombia: 11.00 a. m.
  • Ecuador: 11.00 a. m.
  • Bolivia: 12.00 p. m.
  • Chile: 12.00 p. m.
  • Venezuela: 12.00 p. m.
  • Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 12.00 p. m.
  • Argentina: 1.00 p. m.
  • Brasil: 1.00 p. m.
  • Paraguay: 1.00 p. m.
  • Uruguay: 1.00 p. m.
  • España: 6.00 p. m.

¿Dónde ver República Checa vs. Sudáfrica?

  • Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela: DIRECTV Sports y DGO
  • Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports y DGO
  • Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol
  • Brasil: Cazé TV
  • Paraguay: GEN y Trece
  • México: VIX Premium
  • Centroamérica: Tigo Sports y FOX
  • Estados Unidos: Telemundo y FOX
  • España: Movistar Plus y DAZN

República Checa vs. Sudáfrica por el grupo A del Mundial 2026

Será la primera vez en la historia que las selecciones de República Checa y Sudáfrica se enfrenten en la máxima fiesta del fútbol. En el grupo A, ambos equipos perdieron en el debut ante Corea del Sur y México, por lo que necesitan sumar de a tres para evitar quedar en el último lugar.

El único antecedente entre checos y sudafricanos se dio en la Copa Confederaciones de 1997, donde empataron 2-2. De acuerdo con el nivel mostrado en este arranque del Mundial 2026, el conjunto europeo parece tener mejores armas que su rival africano por su estilo de juego y la calidad de sus futbolistas.

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Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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