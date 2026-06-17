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República Checa vs. Sudáfrica por el Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver?
República Checa vs. Sudáfrica chocan este jueves por la fecha 2 del grupo A del Mundial 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.
República Checa vs. Sudáfrica se enfrentan este jueves 18 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, en un partido correspondiente a la fecha 2 del grupo A del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.
República Checa vs. Sudáfrica: horario del partido
Si te gusta ver los partidos del Mundial 2026 y deseas sintonizar el encuentro entre República Checa vs. Sudáfrica por la segunda fecha del grupo A, aquí te mostramos los horarios en diferentes países:
- México y Centroamérica: 10.00 a. m.
- Perú: 11.00 a. m.
- Colombia: 11.00 a. m.
- Ecuador: 11.00 a. m.
- Bolivia: 12.00 p. m.
- Chile: 12.00 p. m.
- Venezuela: 12.00 p. m.
- Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 12.00 p. m.
- Argentina: 1.00 p. m.
- Brasil: 1.00 p. m.
- Paraguay: 1.00 p. m.
- Uruguay: 1.00 p. m.
- España: 6.00 p. m.
¿Dónde ver República Checa vs. Sudáfrica?
- Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela: DIRECTV Sports y DGO
- Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports y DGO
- Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol
- Brasil: Cazé TV
- Paraguay: GEN y Trece
- México: VIX Premium
- Centroamérica: Tigo Sports y FOX
- Estados Unidos: Telemundo y FOX
- España: Movistar Plus y DAZN
República Checa vs. Sudáfrica por el grupo A del Mundial 2026
Será la primera vez en la historia que las selecciones de República Checa y Sudáfrica se enfrenten en la máxima fiesta del fútbol. En el grupo A, ambos equipos perdieron en el debut ante Corea del Sur y México, por lo que necesitan sumar de a tres para evitar quedar en el último lugar.
El único antecedente entre checos y sudafricanos se dio en la Copa Confederaciones de 1997, donde empataron 2-2. De acuerdo con el nivel mostrado en este arranque del Mundial 2026, el conjunto europeo parece tener mejores armas que su rival africano por su estilo de juego y la calidad de sus futbolistas.
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