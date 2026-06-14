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Uruguay vs Arabia Saudita EN VIVO: alineaciones, a qué hora y dónde ver el Mundial 2026
Mira la transmisión del partido Uruguay vs. Arabia Saudita por la fecha 1 del Mundial 2026, este lunes 15 de junio.
Desde el Estadio Miami, no te pierdas el partido de las selecciones de Uruguay vs. Arabia Saudita por la fecha 1 del Mundial 2026 de la FIFA. El partido será este lunes 15 de junio desde las 5.00 p. m. de Lima, Perú, y contará con transmisión de DirecTV para toda Latinoamérica. Te brindamos todos los detalles a continuación.
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Comienza el Grupo H de la Copa del Mundo y la Celeste es una de las candidatas a clasificar a la siguiente ronda de la competición. Por ello, la afición sudamericana estará atenta a este compromiso.
Uruguay debuta en el Mundial 2026.
¿A qué hora juega Uruguay vs. Arabia Saudita?
Te contamos el horario según tu país:
- Perú, Ecuador y Colombia: 5.00 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.
- Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay: 7.00 p. m.
- España: 10.00 p. m.
¿Dónde ver EN VIVO Uruguay vs. Arabia Saudita?
La transmisión del partido entre las selecciones de Uruguay y Arabia Saudita por el Mundial 2026 será mediante la señal de DirecTV y América TV para todo el territorio peruano. Asimismo, también podrás ver el encuentro online a través de DGO y América TVGO.
Uruguay vs. Arabia Saudita: posibles alineaciones
- Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde; Maximiliano Araújo; Darwin Núñez y Federico Viñas.
- Arabia Saudita: Mohammed Al-Owais, Saud Abdulhamid, Hassan Tambakti, Ali Al-Bulaihi, Yasir Al-Shahrani, Mohamed Kanno, Salman Al-Faraj, Salem Al-Dawsari, Firas Al-Buraikan, Abdulrahman Ghareeb y Saleh Al-Shehri.
Fixture de Uruguay en el Mundial 2026
- Uruguay vs. Arabia Saudita | Fecha 1 - 5.00 p. m. del lunes 15 de junio
- Uruguay vs. Cabo Verde | Fecha 2 - 5.00 p. m. del domingo 21 de junio
- Uruguay vs. España | Fecha 3 - 7.00 p. m. del viernes 26 de junio
Fixture de Arabia Saudita en el Mundial 2026
- Uruguay vs. Arabia Saudita | Fecha 1 - 5.00 p. m. del lunes 15 de junio
- España vs. Arabia Saudita | Fecha 2 - 11.00 a. m. del domingo 21 de junio
- Arabia Saudita vs. Cabo Verde | Fecha 3 - 7.00 p. m. del viernes 26 de junio
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