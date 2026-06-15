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Canal confirmado para ver México vs Corea del Sur por la segunda jornada del Mundial 2026

El encuentro México vs Corea del Sur en el Mundial 2026 será decisivo para las selecciones del Grupo A. Ambos equipos buscan el liderato.

Antonio Vidal
Canales para ver México vs Corea del Sur. Foto: composición Líbero
Canales para ver México vs Corea del Sur. Foto: composición Líbero
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El partido que puede marcar el destino de algunas selecciones del Grupo A del Mundial 2026 está por llegar. México recibirá a Corea del Sur en un encuentro correspondiente a la jornada 2, donde ambos elencos, que sumaron sus primeros tres puntos en el debut, se enfrentarán con el objetivo de quedarse con el liderato de la agrupación.

Zion Suzuki decidió representar a Japón. Foto: composición Líbero/IG

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Canales confirmados para ver México vs Corea del Sur

Para seguir este partido desde territorio peruano, lo podrás hacer mediante la señal de DirecTV y América Televisión, pero si te entras fuera de tu casa y quieres seguir el compromiso mediante tu teléfono móvil lo podrás hacer vía streaming con aplicaciones como DGO, América TVGO y Paramount+. A continuación, los canales para otros países del continente.

  • Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports, DGO, TyC Sports Play, Paramount+
  • Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
  • Brasil: SporTV, CazéTV, Disney+ Premium Brazil
  • Chile: DIRECTV Sports, DGO, Paramount+
  • Colombia: Win Sports, DIRECTV Sports, DGO, Win Play, Paramount+
  • Ecuador: DIRECTV Sports, DGO, Paramount+
  • Paraguay: Unicanal
  • Perú: DIRECTV Sports, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+
  • Uruguay: DIRECTV Sports, DGO, AUF TV, Canal 5 Uruguay, Paramount+
  • Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, Eleven, Inter

¿Cuándo juega México vs Corea del Sur?

Corea del Sur se enfrentará a México este jueves 18 de junio, por la fecha dos del Mundial 2026. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Akron.

Tabla de posiciones del Grupo A

SelecciónPJDGPts.
México1+23
Corea del Sur1+13
República Checa1-10
Sudáfrica1-20
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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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