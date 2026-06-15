0
EN DIRECTO
Uruguay vs Arabia Saudita EN VIVO HOY por el Mundial 2026
Fondo mundial 2026


INICIONOTICIASEXPLORAR PAÍSESPRONOSTICADORCALENDARIOicon cupLA POLLA LIBERO

¿Quién es Zion Suzuki, la inesperada figura de Japón en el Mundial 2026?

Uno de los grandes proyectos de Japón que disputa el Mundial 2026. Nacido en Estados Unidos que decidió representar a los Samurai Blue.

Antonio Vidal
Zion Suzuki decidió representar a Japón. Foto: composición Líbero/IG
Zion Suzuki decidió representar a Japón. Foto: composición Líbero/IG
COMPARTIR

Los mundiales siempre generan historias interesantes, ya sea por los partidos, los resultados o incluso por los jugadores que saltan al terreno de juego. Y este Mundial 2026 no ha sido la excepción, pues así como nos ha regalado grandes emociones en los primeros encuentros de la fecha 1, también ha despertado interrogantes entre los aficionados al deporte rey. Esto quedó demostrado tras el empate 2-2 entre Japón y Países Bajos.

Durante el partido, llamó la atención la presencia del portero nipón Zion Suzuki. El guardameta de 1.90 metros sorprendió a muchos aficionados debido a sus particulares rasgos físicos y su imponente presencia bajo los tres palos, lo que generó curiosidad sobre sus verdaderos orígenes. Por ello, en esta nota te contaremos la historia de uno de los arqueros que promete dar de qué hablar gracias a sus destacadas actuaciones con la selección de Japón.

Canales para ver el partido de Francia vs Senegal. Foto: composición Líbero

PUEDES VER: Canal confirmado para ver Francia vs Senegal por el grupo I del Mundial 2026

¿Quién es Zion Suzuki, portero de Japón?

Zion Suzuki es uno de los grandes proyectos de Japón, pues con 23 años ha dado de qué hablar gracias a sus grandes atajadas en su estreno mundialista. Nació el 21 de agosto del 2002 en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos. Aunque tuvo la oportunidad de representar a Estados Unidos, creció en Urawa, Japón, donde se formó como futbolista.

Posteriormente, integró las divisiones menores de Urawa Red Diamonds, uno de los clubes más importantes de ese país, para después dar el gran salto y ser convocado a las selecciones juveniles de Japón desde la categoría sub-15.

¿Por qué Zion Suzuki puede representar a Japón?

El portero puede representar a Japón debido a que cuenta con la nacionalidad de ese país gracias a su madre. La unión de su madre con su padre, quien es de Ghana, le otorgó la posibilidad de representar también a esos dos países, además de Estados Unidos.

No obstante, el arquero dejó de lado cualquier posibilidad de representar a Estados Unidos o a las Estrellas Negras de África y optó por comprometerse de manera definitiva con la selección de Japón, país en el que se crio desde pequeño.

Zion Suzuki fue de las figuras del partido contra Países Bajos

Zion Suzuki fue de las figuras del partido contra Países Bajos

¿En qué equipo juega Zion Suzuki?

Actualmente, Suzuki juega en el Parma de la Serie A, donde ha disputado 22 partidos durante la actual temporada.

Trayectoria de Zion Suzuki

  • Urawa Reds U18 (Japón)
  • Urawa Red Diamonds (Japón)
  • Sint-Truiden (Bélgica)
  • Parma (Italia)
Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. España decepcionó en su estreno en el Mundial 2026 y no pasó del empate 0-0 ante Cabo Verde

  2. Partidos del Mundial hoy EN VIVO, lunes 15 de junio: programación, horarios y dónde ver la transmisión

  3. Uruguay vs Arabia Saudita EN VIVO HOY por el Mundial 2026: alineaciones, a qué hora y dónde ver

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano