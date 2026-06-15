¿Quién es Zion Suzuki, la inesperada figura de Japón en el Mundial 2026?

Los mundiales siempre generan historias interesantes, ya sea por los partidos, los resultados o incluso por los jugadores que saltan al terreno de juego. Y este Mundial 2026 no ha sido la excepción, pues así como nos ha regalado grandes emociones en los primeros encuentros de la fecha 1, también ha despertado interrogantes entre los aficionados al deporte rey. Esto quedó demostrado tras el empate 2-2 entre Japón y Países Bajos.

Durante el partido, llamó la atención la presencia del portero nipón Zion Suzuki. El guardameta de 1.90 metros sorprendió a muchos aficionados debido a sus particulares rasgos físicos y su imponente presencia bajo los tres palos, lo que generó curiosidad sobre sus verdaderos orígenes. Por ello, en esta nota te contaremos la historia de uno de los arqueros que promete dar de qué hablar gracias a sus destacadas actuaciones con la selección de Japón.

PUEDES VER: Canal confirmado para ver Francia vs Senegal por el grupo I del Mundial 2026

¿Quién es Zion Suzuki, portero de Japón?

Zion Suzuki es uno de los grandes proyectos de Japón, pues con 23 años ha dado de qué hablar gracias a sus grandes atajadas en su estreno mundialista. Nació el 21 de agosto del 2002 en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos. Aunque tuvo la oportunidad de representar a Estados Unidos, creció en Urawa, Japón, donde se formó como futbolista.

Posteriormente, integró las divisiones menores de Urawa Red Diamonds, uno de los clubes más importantes de ese país, para después dar el gran salto y ser convocado a las selecciones juveniles de Japón desde la categoría sub-15.

¿Por qué Zion Suzuki puede representar a Japón?

El portero puede representar a Japón debido a que cuenta con la nacionalidad de ese país gracias a su madre. La unión de su madre con su padre, quien es de Ghana, le otorgó la posibilidad de representar también a esos dos países, además de Estados Unidos.

No obstante, el arquero dejó de lado cualquier posibilidad de representar a Estados Unidos o a las Estrellas Negras de África y optó por comprometerse de manera definitiva con la selección de Japón, país en el que se crio desde pequeño.

Zion Suzuki fue de las figuras del partido contra Países Bajos

¿En qué equipo juega Zion Suzuki?

Actualmente, Suzuki juega en el Parma de la Serie A, donde ha disputado 22 partidos durante la actual temporada.

Trayectoria de Zion Suzuki