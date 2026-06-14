0
EN DIRECTO
Ecuador vs Costa de Marfil por el Mundial 2026
EN VIVO
Alianza Lima vs César Vallejo por Copa de la Liga
Fondo mundial 2026


INICIONOTICIASEXPLORAR PAÍSESPRONOSTICADORCALENDARIOicon cupLA POLLA LIBERO

Alineaciones Inglaterra vs Croacia por Mundial 2026: posible once para el choque entre Bellingham y Modric

Este martes 17 de junio, la selección de Inglaterra se enfrentará a Croacia en el AT&T Stadium, en lo que será el debut de ambos equipos en la Copa del Mundo.

Antonio Vidal
Alineaciones Inglaterra vs Croacia por Mundial 2026. Foto: composición Líbero
Alineaciones Inglaterra vs Croacia por Mundial 2026. Foto: composición Líbero
COMPARTIR

Un atractivo duelo se aproxima por el Grupo L cuando Inglaterra se enfrente a Croacia, este martes 17 de junio, en lo que será el debut de ambos equipos en el Mundial 2026. El encuentro tendrá como protagonistas a dos figuras del fútbol mundial: Jude Bellingham y Luka Modric. Ambos prometen comandar el juego de sus respectivas selecciones en este compromiso que se disputará en el AT&T Stadium.

Los ingleses llegan con una mejor racha de resultados, ya que el equipo dirigido por Thomas Tuchel registra dos victorias, un empate y una derrota en sus presentaciones más recientes, números que ilusionan a sus aficionados. Por su parte, los croatas han tenido un rendimiento más irregular, pues afrontan este encuentro con dos victorias y dos derrotas en sus últimos compromisos.

Alemania se enfrenta a Curazao por el Mundial 2026

PUEDES VER: Alemania goleó 7-1 a Curazao por el Grupo E en su estreno en el Mundial 2026

Alineación de Inglaterra: posible once de Thomas Tuchel

Para este encuentro, los dirigidos por Thomas Tuchel saltarían al terreno de juego con un esquema 4-2-3-1, donde el ataque estaría comandado por figuras como Jude Bellingham y Harry Kane. En el mediocampo, Declan Rice sería el encargado de darle equilibrio y manejar los tiempos del juego.

  • Pickflord, O'Reilly, Konsa, Guéhi, James, Rice, Anderson, Gordon, Bellingham, Saka, Kane
Así formaría Inglaterra

Así formaría Inglaterra

Alineación de Croacia: posible once de Zlatko Dalic

Por su parte, Croacia saltará al terreno de juego con un esquema 3-4-2-1. Los dirigidos por Zlatko Dalić tendrán en el centro del campo a Luka Modrić y Mateo Kovačić, quienes se encargarán de distribuir el balón. En la delantera, Bruno Petković será el encargado de poner en aprietos a la defensa inglesa.

  • Livakovic, Vuskovic, Sutalo, Gvardiol, Perisic, Modric, Kovavic, Straniaic, Sucic, Baturina, Musa
Así formaría Croacia

Así formaría Croacia

Últimos partidos entre Inglaterra vs Croacia

  • 13/06/2021 (Eurocopa): Inglaterra 1-0 Croacia
  • 18/11/2018 (UEFA Nations League): Inglaterra 2-1 Croacia
  • 12/10/2018 (UEFA Nations League): Croacia 0-0 Inglaterra
  • 11/07/2018 (Mundial Rusia 2018): Croacia 2-1 Inglaterra (prórroga)
  • 09/09/2009 (Eliminatorias Mundial): Inglaterra 5-1 Croacia
Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Partidos de hoy, domingo 14 de junio: programación, horarios y dónde ver EN VIVO fútbol

  2. Mirar Países Bajos vs. Japón EN VIVO por grupo F del Mundial 2026: minuto a minuto

  3. Ecuador vs. Costa de Marfil EN VIVO HOY por Mundial 2026: horario, en qué canal y alineaciones

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano