Alineaciones Inglaterra vs Croacia por Mundial 2026: posible once para el choque entre Bellingham y Modric

Un atractivo duelo se aproxima por el Grupo L cuando Inglaterra se enfrente a Croacia, este martes 17 de junio, en lo que será el debut de ambos equipos en el Mundial 2026. El encuentro tendrá como protagonistas a dos figuras del fútbol mundial: Jude Bellingham y Luka Modric. Ambos prometen comandar el juego de sus respectivas selecciones en este compromiso que se disputará en el AT&T Stadium.

Los ingleses llegan con una mejor racha de resultados, ya que el equipo dirigido por Thomas Tuchel registra dos victorias, un empate y una derrota en sus presentaciones más recientes, números que ilusionan a sus aficionados. Por su parte, los croatas han tenido un rendimiento más irregular, pues afrontan este encuentro con dos victorias y dos derrotas en sus últimos compromisos.

Alineación de Inglaterra: posible once de Thomas Tuchel

Para este encuentro, los dirigidos por Thomas Tuchel saltarían al terreno de juego con un esquema 4-2-3-1, donde el ataque estaría comandado por figuras como Jude Bellingham y Harry Kane. En el mediocampo, Declan Rice sería el encargado de darle equilibrio y manejar los tiempos del juego.

Pickflord, O'Reilly, Konsa, Guéhi, James, Rice, Anderson, Gordon, Bellingham, Saka, Kane

Así formaría Inglaterra

Alineación de Croacia: posible once de Zlatko Dalic

Por su parte, Croacia saltará al terreno de juego con un esquema 3-4-2-1. Los dirigidos por Zlatko Dalić tendrán en el centro del campo a Luka Modrić y Mateo Kovačić, quienes se encargarán de distribuir el balón. En la delantera, Bruno Petković será el encargado de poner en aprietos a la defensa inglesa.

Livakovic, Vuskovic, Sutalo, Gvardiol, Perisic, Modric, Kovavic, Straniaic, Sucic, Baturina, Musa

Así formaría Croacia

Últimos partidos entre Inglaterra vs Croacia