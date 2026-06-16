¿Quién es Vozinha, el arquero de Cabo Verde que detuvo a la poderosa selección española con 40 años?

¡Se convirtió en historia! La selección de Cabo Verde logró, contra todo pronóstico, un gran empate ante España con un imponente 0-0 en lo que fue la primera jornada del Grupo H. Sin embargo, uno de los que más llamó la atención fue la figura de un portero que, hasta hace poco, era desconocido para muchos. Se trata de Josimar Dias, más conocido como Vozinha.

El portero de 40 años, que disputa por primera vez una Copa del Mundo, tuvo momentos en los que tuvo que intervenir de gran manera, pues con sus destacadas atajadas evitó la derrota de Cabo Verde, impidiendo los goles de Pedri y Mikel Oyarzábal.

¿Quién es Vozinha, el arquero de Cabo Verde que detuvo a la poderosa selección española?

Josimar José Évora Díaz, conocido popularmente como Vozinha, nació el 3 de junio de 1986, por lo que actualmente tiene 40 años. El futbolista inició su carrera profesional en el Batuque, en su país natal, Cabo Verde, y su primera experiencia en el extranjero fue en el Progreso Sambizanga de Angola.

Con el paso de los años, el arquero tuvo la oportunidad de jugar en distintos países de Europa, como Moldavia, Chipre y Eslovaquia. Actualmente, milita en el Chaves, equipo de la segunda división del fútbol portugués.

Vozinha rompió la redes sociales tras el Cabo Verde vs España

El portero del Chaves de la segunda división de Portugal, previo al duelo contra España tenia en su cuenta de Instagram 50 mil seguidores. Sin embargo, luego las redes sociales hicieron lo suyo y no dudaron en mostrarse su apoyo y hasta la fecha de publicación de esta nota tiene 7 millones.

Vizinha subió de seguidores tras el partido contra España

Vozinha reveló el problema que evitó que pueda estar acompañado de su madre

A pesar de haberse convertido en la gran figura de su selección, el nacido en la ciudad portuaria de Mindelo no pudo contar con la presencia de su madre en el estadio debido a problemas logísticos.

A esto se suma que el futbolista también tuvo que afrontar la pérdida de dos personas muy importantes en su vida. "Lloré después del partido porque crecí con mis abuelos y no pudieron estar presentes. Fallecieron hace unos años. Mi madre tampoco pudo venir por un problema con el visado y el dinero que teníamos que pagar. No pudimos conseguirlo a tiempo", dio a conocer.