España vs Cabo Verde EN VIVO por Mundial 2026: horario, dónde ver y pronósticos del partido

España vs Cabo Verde se verán las caras este lunes 15 de junio por la fecha 1 del Grupo H del Mundial 2026 en el Estadio Atlanta. Este encuentro marcará el debut de la ‘Roja’, una de las candidatas a llevarse el título. El partido dará inicio a las 11:00 a. m. (hora peruana) y 6:00 p. m. (hora española). La transmisión va por las señales EN VIVO de DirecTV Sports, Movistar Plus y Paramount Plus.

Previa del partido España vs Cabo Verde por Mundial 2026

España llega al torneo como una de las favoritas para quedarse con el título, respaldada por su reciente consagración en la Eurocopa. Sin embargo, su historial en los mundiales genera dudas: no supera los octavos de final desde 2010 y ha mostrado una campaña irregular en fases finales. En sus últimos seis partidos mundialistas solo ha conseguido una victoria.

España es una de las candidatas a quedarse con el título en este Mundial 2026

El equipo de Luis de la Fuente afronta el reto de romper esa dinámica negativa y recuperar el peso histórico de una selección que solo ha alcanzado las semifinales una vez en sus últimas 14 participaciones mundialistas. Aun así, cuenta con figuras determinantes como Lamine Yamal y Nico Williams, ambos con opciones de ser titulares. Por ello, Oyarzabal aportará un plus de eficacia en los momentos decisivos.

Cabo Verde, en cambio, vive un momento histórico con su primera participación en una Copa del Mundo, tras una eliminatoria impecable en África y sin derrotas en casa. Bajo la dirección de Bubista, el equipo ha mostrado solidez defensiva y eficacia ofensiva, con una racha notable en la fase clasificatoria. Su objetivo será sorprender en su debut y aspirar a un hito para el fútbol africano.

Cabo Verde buscará dar el gran golpe y conseguir un buen resultado ante España

¿A qué hora juega España vs Cabo Verde?

A continuación, te dejamos los horarios para ver el partido de España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026 en distintos países del mundo:

Perú, Ecuador y Colombia: 11:00 a. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 12:00 m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 1:00 p. m.

México y Centroamérica: 10:00 a. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 12:00 m.

España: 6:00 p. m.

¿Dónde ver España vs Cabo Verde EN VIVO?

El partido entre España vs Cabo Verde contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de DirecTV Sports para todo Sudamérica. Por su parte, en territorio español, la señal va por Movistar Plus.

¿Dónde mirar partido de España vs Cabo Verde vía ONLINE?

Si quieres ver el partido de España vs Cabo Verde por el Mundial 2026 EN VIVO ONLINE, tendrás que tener una suscripción activa a las aplicaciones de streaming DGO y Paramount Plus en Sudamérica. En España, las aplicaciones de DAZN y RTVE Play se encargan de transmitir el duelo.

¿Qué canal transmite España vs Cabo Verde?

Argentina: Flow Sports, DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.

Perú y Chile: DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.

Brasil: CazéTV.

Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DirecTV Sports, DGO, Deportes RCN, Caracol Play, Disney Plus, ditu y Paramount Plus.

Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Paraguay: GEN y Trece.

Uruguay: DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.

Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Televen, Disney Plus e Inter.

México: ViX México.

España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar Plus, fuboTV y La 2 Cat.

España vs Cabo Verde: pronóstico y apuestas

Sobre el papel, España llega con amplio favoritismo para quedarse con la victoria ante Cabo Verde en su debut por el Mundial 2026. Conoce las cuotas en las principales casas de apuestas.

Casa de apuestas España Empate Cabo Verde Betsson 1.10 11.00 27.00 Betano 1.13 9.25 21.00 Bet365 1.08 12.00 26.00 1xBet 1.11 10.50 22.00 Caliente 1.11 11.00 25.00 Stake 1.12 10.40 27.00

España vs Cabo Verde: alineaciones probables

Posible alineación de España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Dani Olmo, Ferran Torres y Mikel Oyarzabal.

Posible alineación de Cabo Verde: Jovane Cabral, Marcio Rosa, Logan Costa, Telmo Arcanjo, Ryan Mendes, Joao Paulo, Steven Moreira, Livramento, Willy Semedo y Deroy Duarte.

Fixture de España en el Mundial 2026

Fecha 1: España vs Cabo Verde | 15/06/2026

Fecha 2: España vs Arabia Saudita | 21/06/2026

Fecha 3: Uruguay vs España | 26/06/2026