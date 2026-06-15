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Túnez se quedó sin DT en pleno Mundial 2026: Sabri Lamouchi fue destituido tras caer 5-1 ante Suecia

Medios internacionales reportan que Sabri Lamouchi fue destituido como director técnico de Túnez luego de la dura derrota por 5-1 ante Suecia por el Mundial 2026.

Diego Medina
Reportan que DT de Túnez fue destituido tras perder ante Suecia por el Mundial 2026.
Reportan que DT de Túnez fue destituido tras perder ante Suecia por el Mundial 2026. | Foto: AFP
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Uno de los partidos del Mundial 2026 que generó muchas emociones entre los aficionados fue el que protagonizaron Suecia vs. Túnez. El marcador fue 5-1 a favor de los europeos, que se mantienen firmes en su lucha por clasificar a la siguiente ronda del certamen. Ante este panorama, se reportó a nivel internacional que el estratega de las Águilas de Cartago fue destituido tras este abultado resultado adverso.

Revisa la agenda de los partidos de este lunes 15 de junio.

PUEDES VER: Partidos de hoy, lunes 15 de junio EN VIVO: programación, horarios y dónde ver el Mundial 2026

Sabri Lamouchi, DT de Túnez, fue destituido

La Federación de Túnez no toleró esta derrota en la fase de grupos del Mundial 2026 y tomó la decisión de despedir al estratega de 54 años en plena competencia de la FIFA. Ahora, el plantel ha quedado sin DT de cara a sus próximos encuentros ante Japón y Países Bajos.

"Túnez ha despedido a Sabri Lamouchi tras su derrota por 5-1 en la Copa del Mundo ante Suecia. La decisión convierte a Lamouchi en el primer entrenador despedido durante la Copa del Mundo 2026, con Túnez actuando rápidamente tras la contundente derrota.", informaron portales internacionales, basados en el periodista Romain Molina.

Mundial 2026

Túnez se queda sin DT en pleno Mundial 2026.

Se aguarda que en las próximas horas este anuncio se haga oficial a través de redes sociales, así como la designación del director técnico interino que tomará las riendas del plantel durante el resto de la participación de Túnez en la Copa del Mundo 2026, que se juega en Norteamérica.

Próximos partidos de Túnez en el Mundial 2026

  • Túnez vs. Japón | Sábado 20 de junio - 11.00 p. m.
  • Túnez vs. Países Bajos | Jueves 25 de junio - 6.00 p. m.

Los horarios corresponden a los territorios de Perú, Ecuador y Colombia.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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