- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alemania vs Curazao
- Países Bajos vs Japón
- Suecia vs Túnez
- César Vallejo vs Alianza Lima
- Universitario
- UFC FREEDOM 250
- Fichajes Vóley
- Mundial 2026
Partidos de hoy, lunes 15 de junio EN VIVO: programación, horarios y dónde ver el Mundial 2026
A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy que se jugarán por el Mundial 2026 y la Copa Caliente.
Este lunes 15 de junio se disputarán grandes encuentros por el Mundial 2026 y la Copa Caliente de la Liga 1 2026. Por ejemplo, se jugarán España vs. Cabo Verde y Arabia Saudita vs. Uruguay, entre otros. En nuestro país, además, tendremos Llacuabamba vs. UTC y Estudiantil CNI vs. Unión Comercio. Revisa aquí la agenda.
Partidos de hoy por el Mundial 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|España vs Cabo Verde
|11.00 a. m.
|DSports, DGO, DAZN y Paramount+
|Bélgica vs Egipto
|2.00 p. m.
|América TV, América TV GO, DAZN, DSports, DGO y Paramount+
|Arabia Saudita vs Uruguay
|5.00 p. m.
|DSports, DGO, DAZN y Paramount+
|Irán vs Nueva Zelanda
|8.00 p. m.
|DSports, DGO, DAZN y Paramount+
Partidos de hoy por la Copa Caliente
|Partido
|Horario
|Canal
|Llacuabamba vs UTC
|1.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
|Estudiantil CNI vs Unión Comercio
|3.15 p. m.
|YouTube Bicolor+
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90