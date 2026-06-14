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Partidos de hoy, lunes 15 de junio EN VIVO: programación, horarios y dónde ver el Mundial 2026

A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy que se jugarán por el Mundial 2026 y la Copa Caliente.

Gary Huaman
Revisa la agenda de los partidos de este lunes 15 de junio.
Revisa la agenda de los partidos de este lunes 15 de junio. | Foto: composición Líbero
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Este lunes 15 de junio se disputarán grandes encuentros por el Mundial 2026 y la Copa Caliente de la Liga 1 2026. Por ejemplo, se jugarán España vs. Cabo Verde y Arabia Saudita vs. Uruguay, entre otros. En nuestro país, además, tendremos Llacuabamba vs. UTC y Estudiantil CNI vs. Unión Comercio. Revisa aquí la agenda.

España se enfrenta a Cabo Verde por el Mundial 2026

PUEDES VER: ¿A qué hora juega España vs Cabo Verde y dónde ver partido por el Mundial 2026?

Partidos de hoy por el Mundial 2026

PartidoHorarioCanal
España vs Cabo Verde11.00 a. m.DSports, DGO, DAZN y Paramount+
Bélgica vs Egipto2.00 p. m.América TV, América TV GO, DAZN, DSports, DGO y Paramount+
Arabia Saudita vs Uruguay5.00 p. m.DSports, DGO, DAZN y Paramount+
Irán vs Nueva Zelanda8.00 p. m.DSports, DGO, DAZN y Paramount+

Partidos de hoy por la Copa Caliente

PartidoHorarioCanal
Llacuabamba vs UTC1.00 p. m.YouTube Bicolor+
Estudiantil CNI vs Unión Comercio3.15 p. m.YouTube Bicolor+
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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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