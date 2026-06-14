¿A qué hora juega España vs Cabo Verde y dónde ver partido por el Mundial 2026?

Sigue el encuentro entre España vs Cabo Verde, correspondiente a la fecha 1 del Mundial 2026. Este duelo por el Grupo H promete mucha emoción de principio a fin y, a continuación, puedes repasar horarios, además de canales para ver en acción a uno de los candidatos al título.

¿Cuándo juega España vs Cabo Verde?

España debutará en el Mundial 2026 frente a Cabo Verde este lunes 15 de junio. El cotejo, correspondiente al Grupo H, se disputará en el Estadio de Atlanta (Mercedes-Benz Stadium).

¿A qué hora juega España vs Cabo Verde?

Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 horas

México: 10:00 horas

Estados Unidos: 12:00 horas (Miami y Nueva York) y 09:00 horas (Los Ángeles)

Chile, Bolivia y Venezuela: 12:00 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 13:00 horas

España: 18:00 horas

¿Dónde ver España vs Cabo Verde?

Perú: DSports, DGO, Paramount+

Argentina: DSports, DGO y Flow Sports

Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+ y Paramount+

Ecuador: DSports, DGO, Disney+ y Paramount+

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV

Venezuela: DSports, DGO, Disney+ y Paramount+

Paraguay: GEN y Trece

Uruguay: DSports, DGO y Paramount+

México: ViX

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes EN VIVO, Fox One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio

España: DAZN, DAZN Mundial, TV La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat

España vs Cabo Verde: previa del partido

La vigente campeona de Europa salta a la cancha con el cartel de candidata colgado en el pecho. La selección de España, bajo la pizarra táctica de Luis de la Fuente, busca arrancar su camino mundialista con ese fútbol de posesión y alta intensidad que la caracteriza. Con Rodri como el gran termómetro en la mitad de la cancha, la consigna de La Roja es clara: imponer condiciones desde el pitazo inicial, dominar los tiempos y asegurar tres puntos clave que marquen el ritmo en el Grupo H.

En la otra vereda aparece la gran revelación africana: Cabo Verde vive un sueño despierto. Conducidos por el estratega Pedro Leitão Brito "Bubista", los Tiburones Azules disputan el encuentro más importante de su historia en su debut absoluto en una Copa del Mundo. El plan del cuadro isleño pasa por apelar al orden defensivo, la disciplina y el liderazgo de figuras como Jamiro Monteiro en la medular y el experimentado Ryan Mendes en ataque, con la intención de plantarle cara al gigante europeo.

La principal novedad en el libreto español pasa por la dosificación de cargas físicas. Todo apunta a que piezas desequilibrantes como Lamine Yamal y Nico Williams arrancarían en el banco de suplentes por precaución, lo que le abrirá el camino a Ferran Torres y Mikel Oyarzabal en el frente de ataque. Se prevé un monólogo de balón de España ante un combinado caboverdiano agazapado en bloque bajo, que espera el momento exacto para golpear de contra y firmar una noche histórica.