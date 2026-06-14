- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alemania vs Curazao
- Países Bajos vs Japón
- Suecia vs Túnez
- César Vallejo vs Alianza Lima
- Universitario
- UFC FREEDOM 250
- Fichajes Vóley
- Mundial 2026
¿A qué hora juega España vs Cabo Verde y dónde ver partido por el Mundial 2026?
Conoce todos los detalles del encuentro entre España y Cabo Verde, que se jugará en el Estadio de Atlanta, por el Grupo H del Mundial 2026.
Sigue el encuentro entre España vs Cabo Verde, correspondiente a la fecha 1 del Mundial 2026. Este duelo por el Grupo H promete mucha emoción de principio a fin y, a continuación, puedes repasar horarios, además de canales para ver en acción a uno de los candidatos al título.
PUEDES VER: Vinicius Jr. tuvo polémico desplante con periodista venezolano: “Voy a hablar solo en..."
¿Cuándo juega España vs Cabo Verde?
España debutará en el Mundial 2026 frente a Cabo Verde este lunes 15 de junio. El cotejo, correspondiente al Grupo H, se disputará en el Estadio de Atlanta (Mercedes-Benz Stadium).
¿A qué hora juega España vs Cabo Verde?
- Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 horas
- México: 10:00 horas
- Estados Unidos: 12:00 horas (Miami y Nueva York) y 09:00 horas (Los Ángeles)
- Chile, Bolivia y Venezuela: 12:00 horas
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 13:00 horas
- España: 18:00 horas
¿Dónde ver España vs Cabo Verde?
- Perú: DSports, DGO, Paramount+
- Argentina: DSports, DGO y Flow Sports
- Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+ y Paramount+
- Ecuador: DSports, DGO, Disney+ y Paramount+
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV
- Venezuela: DSports, DGO, Disney+ y Paramount+
- Paraguay: GEN y Trece
- Uruguay: DSports, DGO y Paramount+
- México: ViX
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes EN VIVO, Fox One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio
- España: DAZN, DAZN Mundial, TV La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat
España vs Cabo Verde: previa del partido
La vigente campeona de Europa salta a la cancha con el cartel de candidata colgado en el pecho. La selección de España, bajo la pizarra táctica de Luis de la Fuente, busca arrancar su camino mundialista con ese fútbol de posesión y alta intensidad que la caracteriza. Con Rodri como el gran termómetro en la mitad de la cancha, la consigna de La Roja es clara: imponer condiciones desde el pitazo inicial, dominar los tiempos y asegurar tres puntos clave que marquen el ritmo en el Grupo H.
En la otra vereda aparece la gran revelación africana: Cabo Verde vive un sueño despierto. Conducidos por el estratega Pedro Leitão Brito "Bubista", los Tiburones Azules disputan el encuentro más importante de su historia en su debut absoluto en una Copa del Mundo. El plan del cuadro isleño pasa por apelar al orden defensivo, la disciplina y el liderazgo de figuras como Jamiro Monteiro en la medular y el experimentado Ryan Mendes en ataque, con la intención de plantarle cara al gigante europeo.
La principal novedad en el libreto español pasa por la dosificación de cargas físicas. Todo apunta a que piezas desequilibrantes como Lamine Yamal y Nico Williams arrancarían en el banco de suplentes por precaución, lo que le abrirá el camino a Ferran Torres y Mikel Oyarzabal en el frente de ataque. Se prevé un monólogo de balón de España ante un combinado caboverdiano agazapado en bloque bajo, que espera el momento exacto para golpear de contra y firmar una noche histórica.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90