Venezuela vs Colombia EN VIVO por Eliminatorias Conmebol: cuándo juega, horario y dónde ver

Duelo clave de las Eliminatorias Conmebol 2026 entre Venezuela vs Colombia. Dicho encuentro se disputará este martes 9 de septiembre a partir de las 18:30 horas de Bogotá y Lima (19:30 horas de Caracas). La transmisión del cotejo a jugarse en el Estadio Monumental de Maturín se emitirán por las señales en vivo de Gol Caracol, RCN, Venevisión, Televen y Gol Perú.

Todo el foco estará en Caracas para ver el desempeño de la 'Vinotinto' en este choque decisivo por las clasificatorias al Mundial 2026. El equipo de Fernando Batista se quedó sin opciones de avanzar de manera directa a la Copa del Mundo, pero se aferrar al séptimo lugar para competir en el repechaje.

Venezuela será local ante sus más de 50 mil aficionados en Maturín, con la finalidad de superar a los 'cafeteros' en los próximos 90 minutos. Solo le vale la victoria a la escuadra de Batista, ya que de darse otro marcador deberá aguardar lo que ocurra en El Alto entre las selecciones de Bolivia y Brasil.

El conjunto venezolano nunca ha logrado clasificar a la Copa del Mundo en toda su historia de fundación. Es por ello, que obtener el cupo a repechaje será fundamental para sostener las esperanzas vivas de hacer historia ante los millones de aficionados que quieren celebrar a poco del cierre de temporada.

Por el lado de Colombia, llega con un peso menos en la mochila tras sellar su clasificación directa a la Copa del Mundo en Barranquilla. Con un sólida 3-0 en caso, los 'cafeteros' aseguraron su presencia en el certamen FIFA que se jugará en Norteamérica, pero han revelado que serán profesionales para afrontar el duelo como corresponde ante Venezuela.

¿Cuándo juega Venezuela vs Colombia?

El partido de Eliminatorias entre Venezuela vs Colombia se juega este martes 9 de septiembre en el Estadio Monumental de Maturín. Ambas escuadras cierran su etapa en estas clasificatorias, pero la 'Vinotinto' tiene la chance de poder conseguir su primer boleto a un repechaje mundialista.

¿A qué hora juega Venezuela vs Colombia?

Este compromiso entre Venezuela vs Colombia inicia a partir de las 18:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador (19:30 horas de Caracas). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 17:30 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 18:30 horas

Chile, Venezuela, Bolivia: 19:30 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 20:30 horas

¿Dónde ver Venezuela vs Colombia EN VIVO?

El partido de Venezuela vs Colombia se transmitirá por las señales en vivo de Televen, Venevisión, Gol Caracol y Gol Perú. De igual manera, te damos a conocer la lista de canales que emitirán por país este vital partido que podría definir a la selección que representará Conmebol en el repechaje.

Argentina: DirecTV Sports

Bolivia: Tigo Sports y Disney Plus

Chile: Disney Plus Premium

Colombia: Gol Caracol, Caracol TV, RCN Televisión, Caracol Play y ditu

Ecuador: El Canal del Fútbol

Perú: GOLPERÚ y Movistar TV App

Venezuela: Televen, Venevisión y TVes

Estados Unidos: Fanatiz USA

España: Movistar+, Movistar 3 y Vamos

Venezuela vs Colombia: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Venezuela se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Colombia en esta última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Dicho esto, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS VENEZUELA EMPATE COLOMBIA Betsson 2.38 3.05 3.25 Betano 2.35 3.05 3.35 Bet365 2.35 3.10 3.10 1XBet 2.48 3.23 3.25

Posibles alineaciones de Venezuela vs Colombia

Venezuela: Rafael Romo, Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Christian Makoun, Miguel Navarro, Tomas Rincon, Cristian Cásseres, Jefferson Savarino, Eduard Bello y Salomon Rondon.

Colombia: Camilo Vargas, Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Richard Rios, Jefferson Lerma, James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

¿En qué estadio juegan Venezuela vs Colombia?

Este partido de Eliminatorias 2026 entre Venezuela vs Colombia se juega en el Estadio Monumental de Maturín, cuya capacidad es para más de 51 mil espectadores. Se ha reportado que todos las entradas disponibles se agotaron, por lo que habrá un lleno total en dicho recinto deportivo.