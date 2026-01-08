Barcelona vs Real Madrid por final de Supercopa de España: fecha, día, hora y canal confirmado

Clásico a la vista entre Barcelona vs Real Madrid por la final de la Supercopa de España. Dicho cotejo paralizará a todo el planeta y millones de aficionados están expectantes de no perderse ningún minuto de este choque de titanes. Conoce el día, hora y canal de transmisión de este compromiso que brindará el primer título del 2026.

¿Cuándo juega Barcelona vs Real Madrid?

El partido entre Barcelona vs Real Madrid se llevará a cabo el próximo domingo 11 de enero en el Estadio King Abdullah Sport City de Yeda. Ambos elencos tendrán una nueva cita en Arabia Saudita, sabiendo que la anterior edición fue el cuadro blaugrana quien se llevó el trofeo.

¿A qué hora juega Barcelona vs Real Madrid?

Este clásico entre Barcelona vs Real Madrid inicia a partir de las 14:00 hora peruana (19:00 horas GMT, 20:00 horas de España). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 13:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 14:00 horas

Venezuela, Bolivia: 15:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 16:00 horas

España: 20:00 horas

Barcelona y Real Madrid se verán cara a cara por la final de la Supercopa de España.

¿Dónde ver Barcelona vs Real Madrid por final de Supercopa de España?

Este compromiso entre Barcelona vs Real Madrid por la final de la Supercopa de España se verá por la señal en vivo de América TV y Movistar Deportes en territorio peruano. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo por América TVGO y Movistar TV App, los cuales puedes sintonizar mediante tu PC, SmarTV y teléfono móvil.

En España, la señal oficial de transmisión va por Movistar+, M+ y LaLiga TV. Queda claro que el país europeo no tiene excusa para sintonizar este vibrante choque internacional.

Canales de transmisión para ver Barcelona vs Real Madrid