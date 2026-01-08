0

Barcelona vs Real Madrid por final de Supercopa de España: fecha, día, hora y canal confirmado

Clásico entre Barcelona vs Real Madrid por la final de la Supercopa de España. Conoce el día, hora y canal de transmisión de este vibrante encuentro.

Diego Medina
Barcelona vs Real Madrid por final de la Supercopa de España.
Barcelona vs Real Madrid por final de la Supercopa de España. | Foto: RFEF
COMPARTIR

Clásico a la vista entre Barcelona vs Real Madrid por la final de la Supercopa de España. Dicho cotejo paralizará a todo el planeta y millones de aficionados están expectantes de no perderse ningún minuto de este choque de titanes. Conoce el día, hora y canal de transmisión de este compromiso que brindará el primer título del 2026.

Real Madrid clasificó a la final de la Supercopa de España.

PUEDES VER: Real Madrid venció 2-1 a Atlético de Madrid y clasificó a la final de la Supercopa de España

¿Cuándo juega Barcelona vs Real Madrid?

El partido entre Barcelona vs Real Madrid se llevará a cabo el próximo domingo 11 de enero en el Estadio King Abdullah Sport City de Yeda. Ambos elencos tendrán una nueva cita en Arabia Saudita, sabiendo que la anterior edición fue el cuadro blaugrana quien se llevó el trofeo.

¿A qué hora juega Barcelona vs Real Madrid?

Este clásico entre Barcelona vs Real Madrid inicia a partir de las 14:00 hora peruana (19:00 horas GMT, 20:00 horas de España). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

  • México: 13:00 horas
  • Perú, Ecuador, Colombia: 14:00 horas
  • Venezuela, Bolivia: 15:00 horas
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 16:00 horas
  • España: 20:00 horas
Barcelona vs Real Madrid

Barcelona y Real Madrid se verán cara a cara por la final de la Supercopa de España.

¿Dónde ver Barcelona vs Real Madrid por final de Supercopa de España?

Este compromiso entre Barcelona vs Real Madrid por la final de la Supercopa de España se verá por la señal en vivo de América TV y Movistar Deportes en territorio peruano. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo por América TVGO y Movistar TV App, los cuales puedes sintonizar mediante tu PC, SmarTV y teléfono móvil.

En España, la señal oficial de transmisión va por Movistar+, M+ y LaLiga TV. Queda claro que el país europeo no tiene excusa para sintonizar este vibrante choque internacional.

Canales de transmisión para ver Barcelona vs Real Madrid

  • Argentina, Paraguay: Flow Sports
  • Brasil: Disney+ Premium
  • Colombia: Win+ Fútbol
  • Ecuador: El Canal del Fútbol
  • México: Sky Sports
  • Perú: América TV, América TVGO
  • España: Movistar+, M+, LaLiga TV
  • Uruguay: Flow TV
  • Estados Unidos: ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV
  • Venezuela: Meridiano Televisión, inter

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Boca le puso fuerte condición a Advíncula para dejarlo ir a Alianza Lima: "Está obligado a..."

  2. Barcelona vs Real Madrid por final de Supercopa de España: fecha, día, hora y canal confirmado

  3. Real Madrid venció 2-1 a Atlético de Madrid y clasificó a la final de la Supercopa de España

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano