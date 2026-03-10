Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO por Champions League: pronóstico, a qué hora juega y dónde ver

Momento de un partidazo entre Real Madrid vs Manchester City por la ida de octavos de final de la Champions League. El cuadro madridista recibe a los ‘ciudadanos‘ en el Estadio Santiago Bernabéu este miércoles 11 de marzo a partir de las 15.00 hora peruana (20.00 horas GMT). La transmisión de este cotejo va por ESPN, Disney Plus, DGO, Fox One y Movistar+, así como el minuto a minuto en Libero.pe.

PUEDES VER: Las 8 bajas confirmadas del Real Madrid para enfrentar al City por la Champions League

Partido clave de la temporada para los dirigidos por Álvaro Arbeloa, quienes aún presentan considerables bajas para enfrentar a uno de los poderosos de Europa como Manchester City. Es claro que este cotejo se catalogó como un clásico del Viejo Continente, debido a toda la historia que conllevan ambos elencos en el magno torneo de la UEFA.

Pese a ello, el estratega español sabe que deben hacer un partido perfecto para no verse afectados ante el poderío del conjunto inglés. Una de las piezas fundamentales de City es Erling Haaland, quien volvió a los entrenamientos al mando de Pep Guardiola para poder ser titular en este cotejo en el Bernabéu.

“La Champions ya sabéis lo especial que es para todos nosotros y con esa mentalidad, esas ganas y esa ilusión queremos jugar. Tendríamos que marcar a muchos porque son todos muy buenos. Es un equipo con muchas individualidades, pero que también sabe rendir muy bien como conjunto. Tienen las ideas muy claras y llevan con Guardiola siete u ocho años. Se conocen a la perfección y pueden jugar con los ojos cerrados“, declaró Álvaro Arbeloa.

Por el lado de Manchester City, no solo se perfila favorito en este duelo en el Bernabéu, sino en la llave general para sellar su pase a los cuartos de final de la UEFA Champions League. El estratega de los ‘Citizens‘ sabe de la rivalidad que hay entre ambas escuadras, por lo que no hay margen de error en estas instancias definitivas.

“Veo cosas parecidas, hay matices. Pero ahora tienen bajas. El Madrid siempre va a estar ahí. Vinicius es una amenaza constante, hay que estar juntos y coger la moto y correr para atrás. A veces aunque quieras controlarlo, no puedes. Veremos cómo va“, manifestó Pep Guardiola en conferencia de prensa.

Estadísticas de Real Madrid vs Manchester City. Foto: UEFA.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Manchester City?

El partido entre Real Madrid vs Manchester City se juega este miércoles 11 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu. Este choque de octavos de final de Champions League se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu, en el que el cuadro blanco buscará sacar ventaja en campo local.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Manchester City?

El choque entre madridistas y ciudadanos inicia a partir de las 15.00 hora peruana (20.00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 14.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 15.00 horas

Venezuela, Bolivia: 16.00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay: 17.00 horas

España: 21.00 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs Manchester City?

La transmisión del partido entre Real Madrid vs Manchester City por la Champions League se verá por la señal en vivo de ESPN por Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming mediante las apps de Disney Plus y DGO a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

(VIDEO: ESPN)

Canales de transmisión para ver Real Madrid vs Manchester City

Argentina: FOX Sports, Disney+ Premium

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney+

Brasil: MAX Brasil

México: FOX One

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA, SiriusXM FC

Posibles alineaciones de Real Madrid vs Manchester City

Real Madrid: Courtois, Mendy, Huijsen, Rüdiger, Alexander-Arnold, Valverde, Güler, Tchouaméni, Camavinga, Vinicius y Gonzalo García.

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri, Rodri, O'Reilly, Semenyo, Silva, Marmoush y Haaland.

(VIDEO: ESPN)

Real Madrid vs Manchester City: pronóstico, cuotas y cuánto pagan las casas de apuestas

Sobre el papel, Manchester City se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Real Madrid en el Bernabéu. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los millones de aficionados:

CASAS DE APUESTAS REAL MADRID EMPATE MANCHESTER CITY Betsson 3.60 3.95 1.98 Betano 3.60 3.95 2.02 Bet365 3.50 3.90 1.95 1XBet 3.65 3.95 2.05 Doradobet 3.50 3.80 2.00

(VIDEO: DSports)

Últimos 5 partidos de Real Madrid vs Manchester City: estadísticas