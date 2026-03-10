0

¿Qué está pasando? Conmebol sorprendió a todos y publicó insólito mensaje en código binario

La Conmebol generó desde curiosidad hasta preocupación en los hinchas de Sudamérica luego de mandar un mensaje en código binario.

Francisco Esteves
Conmebol sorprendió con mensaje en código binario.
Conmebol sorprendió con mensaje en código binario. | Foto: Conmebol - X.
¡Sorpresa total! En plena fase eliminatoria de la Copa Libertadores 2026, la Conmebol impactó a todos los hinchas sudamericanos alrededor del mundo con un inesperado mensaje en código binario. La publicación causó diversas reacciones, desde curiosidad hasta preocupación en los más incautos que no entendían lo que estaba sucediendo.

A través de su cuenta oficial de ‘X’, la entidad más importante del fútbol en nuestro continente sorprendió con un post este martes 10 de marzo. Al inicio nadie comprendía qué estaba sucediendo, pero poco después algunos descifraron el enigma y lo compartieron con los demás usuarios que se encontraban totalmente desencajados.

01000011 01110010 01100101 01100101 00100000 01100101 01101110 00100000 01000111 01110010 01100001 01101110 01100100 01100101”, publicó la Conmebol en sus redes sociales. A primera vista parece un error e incluso algunos pensaron que la página había sufrido un hackeo o virus. Sin embargo, se trata de un mensaje sumamente normal.

Conmebol

Conmebol y su mensaje en código binario.

Resulta que se trata de un código binario que al ser traducido correctamente dice “Cree en grande”, el cual es actualmente el slogan de la entidad de fútbol sudamericana. De esta forma, todo se trató únicamente de una frase totalmente normal que la Confederación Sudamericana de Fútbol quiso compartir con todos sus hinchas.

¿Quiénes son los representantes de Conmebol en el Mundial 2026?

Las selecciones de Conmebol que clasificaron al Mundial 2026 son Argentina, Ecuador, Uruguay, Colombia, Brasil y Paraguay. Aún estamos a la espera de saber si Bolivia derrotará a Surinam en el repechaje continental para así volver a una Copa del Mundo luego de tres décadas.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

