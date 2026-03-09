- Hoy:
Barcelona vs. Newcastle EN VIVO por Champions League: hora, canal y pronóstico
Barcelona se medirá contra Newcastle en Inglaterra por los octavos de final de la Champions League. Conoce a qué hora juegan y dónde ver el partido.
Barcelona se medirá contra Newcastle este martes 10 de marzo por los octavos de final de la Champions League. El duelo de ida se desarrollará en el Estadio St. James’ Park, a las 3.00 p. m. (de Perú, Colombia y Ecuador) y será transmitido EN VIVO por ESPN, además de Disney Plus.
El equipo de Hansi Flick está atravesando un gran momento deportivo, es líder en LaLiga y candidato para ganar la Champions League. Pero, a pesar de ello, consideran que deben ir paso a paso, disputando cada partido como una final.
En conferencia de prensa, previo al partido contra Newcastle, el entrenador de Barcelona no dudó en elogiar a su rival. Señaló que tiene un gran ataque, recordó la llave contra Atlético de Madrid en la Copa del Rey, advirtió que ya aprendieron de sus errores.
Hansi Flick habló sobre el partido por la Champions League
“El Newcastle juega bien, presionará bien en el uno contra uno, es rápido en ataque... tenemos que defender muy bien, con orgullo y valentía. Los dos partidos cuentan, es una eliminatoria. Ya lo vimos contra el Atlético en la Copa. Tenemos que tener cuidado, y lo tendremos”, expresó el DT.
Barca no podrá contar con Christensen, Frenkie de Jong, Koundé y Balde, quienes se recuperan de sus lesiones. Además, Gavi aún no recibe el alta médica.
Newcastle, por su parte, quiere dar el golpe sobre la mesa eliminando a uno de los favoritos, como lo es Barcelona. Las ‘Urracas’ entienden que es el duelo más crucial de la temporada y aseguran que están a la altura.
El DT de Newcastle resaltó el compromiso ante Barcelona.
“Solo quedan 16 equipos y nosotros somos uno de ellos. Es, sin duda, una oportunidad de aprovechar un momento que puede que nunca volvamos a tener. No sabes lo que la vida te depara mañana, y mucho menos en las próximas temporadas”, señaló el DT Eddie Howe en conferencia de prensa.
Al igual que Barcelona, Newcastle tiene bajas por lesión. Schär, Bruno Guimarães, Murphy, Krafth y Miley son los jugadores que no fueron considerados en la lista.
¿A qué hora juega Barcelona vs. Newcastle?
El partido entre Barcelona contra Newcastle, por la Champions League, es a las 3.00 p. m. (en Perú). Revisa los horarios del compromiso por país:
- México: 2.00 p. m.
- Ecuador y Colombia: 3.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
- Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 5.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
Barcelona vs. Newcastle por la Champions League: horarios en Estados Unidos
- Este (ET): 3.00 p. m.
- Centro (CT): 2.00 p. m.
- Montaña (MT): 1.00 p. m.
- Pacífico (PT): 12.00 p. m.
¿Dónde ver Barcelona vs. Newcastle por la Champions League?
La transmisión del partido entre Barcelona contra Newcastle estará a cargo de ESPN (para Perú y en América Latina) y Disney Plus.
En España, el compromiso lo puedes ver por Movistar+. En Estados Unidos, el Barcelona vs. Newcastle será televisado por Paramount+.
Barcelona vs. Newcastle: historial
- Victorias Barcelona: 4 partidos.
- Victorias Newcastle: 1 partido.
- Empates: 0
- Goles totales: Barcelona 10 – Newcastle 5
Barcelona vs. Newcastle: últimos resultados
- 18.09.25 | Newcastle 1-2 Barcelona
- 19.03.03 | Newcastle 0-2 Barcelona
- 11.12.02 | Barcelona 3-1 Newcastle
- 26.11.97 | Barcelona 1-0 Newcastle
- 17.09.97 | Newcastle 3-2 Barcelona
Barcelona vs. Newcastle: apuestas y pronóstico
|Apuestas
|Newcastle
|Empate
|Barcelona
|Betsson
|2.88
|4.00
|2.28
|Betano
|2.85
|3.90
|2.27
|Bet365
|2.88
|3.90
|2.25
|1xBet
|2.91
|4.10
|2.34
|CoolBet
|2.95
|4.08
|2.27
|DoradoBet
|2.85
|4.00
|2.22
Barcelona vs. Newcastle: alineaciones posibles
Posible alineación de Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha; y Lewandowski.
Posible alineación de Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Barnes y Gordon
