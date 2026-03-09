¿A qué hora juega Barcelona vs Newcastle, canal TV y dónde ver partido por la Champions League?

Newcastle United recibirá a FC Barcelona este martes 10 de marzo en el St James' Park por el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro se jugará desde las 3.00 p. m. de acuerdo al horario peruano, colombiano y ecuatoriano. El compromiso podrá verse en Sudamérica a través del Plan Premium de Disney+.

¿A qué hora juega Barcelona vs Newcastle?

En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Barcelona vs Newcastle, válido por los octavos de final de la Champions League 2025-2026:

Perú, Ecuador y Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 5.00 p. m.

México y Centroamérica: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Newcastle?

El partido entre Barcelona vs Newcastle, por los octavos de final de la Champions League, contará con transmisión EN VIVO a través de la señal de ESPN y Disney Plus en el continente sudamericano. En España va EN DIRECTO por Movistar Plus y LaLiga TV.

¿Qué canal transmite el partido Barcelona vs Newcastle?

Argentina: Fox Sports Argentina: Disney+ Premium Argentina

Bolivia: ESPN2 Colombia: Disney+ Premium Chile

Brasil: TNT Brasil: TNT Go: SBT: Zapping: Claro TV+: Max Brazil: Sky+: Vivo Play

Canadá: DAZN Canada: fuboTV Canada: DAZN Fast

Chile: ESPN Premium Chile: Disney+ Premium Chile

Colombia: ESPN2 Colombia: Disney+ Premium Sur

Ecuador: ESPN2 Colombia: Disney+ Premium Sur

Francia: Canal+ Foot: myCANAL: Canal+ Live 1

Alemania: DAZN Deutschland: DAZN2 Germany

México: Max Mexico

Paraguay: ESPN2 Colombia: Disney+ Premium Argentina

Perú: ESPN2 Colombia: Disney+ Premium Chile

España: Movistar+: Movistar Liga de Campeones: Movistar Plus+

Uruguay: ESPN2 Colombia: Disney+ Premium Argentina

EE. UU.: Paramount+: TUDN USA: UniMás: TUDN.com: Univision NOW: TUDN App: ViX: SiriusXM FC

Venezuela: ESPN2 Colombia: Disney+ Premium Sur

Barcelona vs Newcastle por la Champions League

Newcastle, dirigido por Eddie Howe, logró avanzar a esta ronda tras dejar en el camino al Qarabag FK, aunque sabe que el reto ahora será mucho más exigente frente al equipo catalán. Pese a contar con una plantilla de gran talento, las "Urracas" atraviesan un momento irregular y necesitarán una actuación muy sólida para competir de igual a igual en la serie.

Por su parte, el FC Barcelona afrontará una visita complicada en uno de los escenarios más exigentes del fútbol inglés. Sin embargo, el cuadro blaugrana tiene experiencia en este tipo de compromisos continentales y parte como uno de los favoritos para avanzar a la siguiente ronda del torneo.

En la antesala del duelo europeo, el Newcastle United llega golpeado tras caer 1-3 ante el Manchester City en la FA Cup, resultado que significó su eliminación del certamen. Además, en la Premier League ocupa el puesto 12 de la tabla. El Barcelona, en cambio, viene de imponerse 1-0 sobre el Athletic Club por LaLiga, campeonato en el que se mantiene como líder en solitario.