¿A qué hora juega Barcelona vs Newcastle, canal TV y dónde ver partido por la Champions League?
El partido entre Barcelona vs Newcastle se realizará este martes 10 de marzo, desde en el Estadio St. James’ Park en el Reino Unido, por los octavos de la Champions League.
Newcastle United recibirá a FC Barcelona este martes 10 de marzo en el St James' Park por el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro se jugará desde las 3.00 p. m. de acuerdo al horario peruano, colombiano y ecuatoriano. El compromiso podrá verse en Sudamérica a través del Plan Premium de Disney+.
PUEDES VER: Canal confirmado para ver Real Madrid vs Manchester City por octavos de Champions League
¿A qué hora juega Barcelona vs Newcastle?
En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Barcelona vs Newcastle, válido por los octavos de final de la Champions League 2025-2026:
- Perú, Ecuador y Colombia: 3.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
- Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 5.00 p. m.
- México y Centroamérica: 2.00 p. m.
- Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 4.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver Barcelona vs Newcastle?
El partido entre Barcelona vs Newcastle, por los octavos de final de la Champions League, contará con transmisión EN VIVO a través de la señal de ESPN y Disney Plus en el continente sudamericano. En España va EN DIRECTO por Movistar Plus y LaLiga TV.
¿Qué canal transmite el partido Barcelona vs Newcastle?
- Argentina: Fox Sports Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Bolivia: ESPN2 Colombia: Disney+ Premium Chile
- Brasil: TNT Brasil: TNT Go: SBT: Zapping: Claro TV+: Max Brazil: Sky+: Vivo Play
- Canadá: DAZN Canada: fuboTV Canada: DAZN Fast
- Chile: ESPN Premium Chile: Disney+ Premium Chile
- Colombia: ESPN2 Colombia: Disney+ Premium Sur
- Ecuador: ESPN2 Colombia: Disney+ Premium Sur
- Francia: Canal+ Foot: myCANAL: Canal+ Live 1
- Alemania: DAZN Deutschland: DAZN2 Germany
- México: Max Mexico
- Paraguay: ESPN2 Colombia: Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN2 Colombia: Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+: Movistar Liga de Campeones: Movistar Plus+
- Uruguay: ESPN2 Colombia: Disney+ Premium Argentina
- EE. UU.: Paramount+: TUDN USA: UniMás: TUDN.com: Univision NOW: TUDN App: ViX: SiriusXM FC
- Venezuela: ESPN2 Colombia: Disney+ Premium Sur
Barcelona vs Newcastle por la Champions League
Newcastle, dirigido por Eddie Howe, logró avanzar a esta ronda tras dejar en el camino al Qarabag FK, aunque sabe que el reto ahora será mucho más exigente frente al equipo catalán. Pese a contar con una plantilla de gran talento, las "Urracas" atraviesan un momento irregular y necesitarán una actuación muy sólida para competir de igual a igual en la serie.
Por su parte, el FC Barcelona afrontará una visita complicada en uno de los escenarios más exigentes del fútbol inglés. Sin embargo, el cuadro blaugrana tiene experiencia en este tipo de compromisos continentales y parte como uno de los favoritos para avanzar a la siguiente ronda del torneo.
En la antesala del duelo europeo, el Newcastle United llega golpeado tras caer 1-3 ante el Manchester City en la FA Cup, resultado que significó su eliminación del certamen. Además, en la Premier League ocupa el puesto 12 de la tabla. El Barcelona, en cambio, viene de imponerse 1-0 sobre el Athletic Club por LaLiga, campeonato en el que se mantiene como líder en solitario.
