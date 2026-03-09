- Hoy:
ALERTA ROJA, conductores en Florida: pese a tener LICENCIA vigente, los que figuren en ESTA LISTA no podrán circular en el estado
Florida anunció una medida que perjudicará a un grupo de inmigrantes, quienes no podrán circular en la zona, incluso si cuentan con licencia de conducir válida.
¡Aviso importante! El estado de Florida ha sorprendido a sus habitantes al confirmar recientes medidas más estrictas para los conductores extranjeros e inmigrantes.
Las autoridades estatales del estado señalaron que, a partir de ahora, no se aceptarán ciertas licencias de conducir emitidas por otros estados si el titular no puede comprobar su estatus legal en EE. UU., a pesar de que el documento esté vigente. AQUÍ más detalles.
PUEDES VER: ALERTA ROJA en Walmart de Michigan: hombre que intentó APUÑALAR a policía con un destornillador se declara INOCENTE de los cargos
Pese a tener licencia vigente, los que figuren en esta lista no podrán circular en Florida
‘El Cronista’ y otros portales internacionales no pudieron evitar informar sobre la última normativa que está llamando la atención en Florida, donde se establece que, ahora, ya no se aceptarán licencias de conducir emitidas por otros estados si estas fueron otorgadas a extranjeros que no pueden demostrar un estatus migratorio legal en el país.
Pese a tener licencia vigente, los que figuren en esta lista no podrán circular en Florida.
Esto significa que, si bien un conductor puede poseer una licencia válida de otro estado, esta persona no podrá utilizarla para conducir de manera legal en Florida, incluso si llegó a ser emitida bajo programas especiales destinados a inmigrantes sin estatus legal.
Cabe precisar que esta sorpresiva medida perjudica principalmente a las licencias de estados que permiten a ciertos inmigrantes sin presencia legal en Estados Unidos obtener el documento. Entre los estados cuyos permisos han sido cuestionados por las autoridades floridanas figuran Connecticut, Delaware, Hawái, Rhode Island y Vermont.
La importancia de la licencia de conducir en Florida
La licencia de conducir en ese estado es un documento necesario que acredita legalmente la habilidad de un inmigrante o residente a manejar un vehículo, asegurando así la seguridad en las vías y el respeto a la normativa vigente.
Asimismo, actúa como una forma de identificación oficial válida (real ID), lo que permite evitar sanciones más severas, que pueden incluir multas significativas, libertad condicional o hasta prisión efectiva.
