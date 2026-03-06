DURO GOLPE a conductores extranjeros en Florida: podrían PERDER su licencia si no cumplen con este requisito CLAVE

En Florida, los conductores extranjeros enfrentan un cambio radical en las normas de tránsito. El estado anunció que ya no reconocerá ciertas licencias de conducir emitidas por otros estados cuando el titular no pueda demostrar estatus legal en Estados Unidos, aunque el documento siga vigente. Esta medida ha generado preocupación entre los inmigrantes y ha puesto en alerta a quienes dependen de estas licencias para trabajar y desplazarse.

Expertos en seguridad vial y leyes migratorias advierten que, bajo la nueva normativa, un conductor podría tener una licencia válida en otro estado, pero aún así no podrá conducir legalmente en Florida si no cumple con los requisitos legales exigidos por la administración estatal. Las autoridades recomiendan revisar la documentación y mantenerse informados sobre las regulaciones vigentes.

Estados afectados y alcance de la normativa

La ley impacta principalmente a licencias emitidas en estados que permiten conducir a personas sin estatus legal, como Connecticut, Delaware, Hawaii, Rhode Island y Vermont. Aunque estas licencias sean válidas en sus estados de origen, Florida podrá invalidarlas si el titular no demuestra su presencia legal en el país.

Florida endurece normas y conductores extranjeros podrían perder su licencia

Esto significa que miles de inmigrantes que se trasladan entre estados podrían enfrentar sanciones si intentan conducir con documentos no reconocidos. Las autoridades locales enfatizan que los conductores deben cumplir con el requisito legal para evitar multas, suspensiones o problemas judiciales.

Consejos para conductores extranjeros

Para quienes se vean afectados, los expertos sugieren verificar el estatus migratorio antes de conducir y consultar con un abogado especializado en leyes de tránsito e inmigración. De esta manera, pueden asegurarse de que su licencia sea válida en Florida y evitar consecuencias legales.

Además, los conductores deben mantener copias de su documentación actualizada y comunicarse con el departamento de tránsito estatal para confirmar la validez de su licencia. La prevención es clave para evitar sanciones que podrían afectar tanto la movilidad como el empleo.