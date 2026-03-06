- Hoy:
Atlético Grau confirma salida de Ángel Comizzo y le deja frío mensaje: “Te vas con ..."
El conjunto piurano tomó una drástica decisión y anunció la salida de Comizzo a través de redes sociales.
Se terminó el ciclo de Ángel Comizzo al mando de Atlético Grau. Vía redes sociales, el conjunto piurano anunció la salida del entrenador argentino tras la victoria ante FC Cajamarca por el Torneo Apertura.
“¡Gracias por todo, profe! ¡Te vas con un triunfo y en el corazón de todos los piuranos!”, empieza colocando el club en el post, donde dejó en claro que Comizzo se marcha del club tras haber tenido una sola victoria en lo que va del campeonato local.
“Por acuerdo mutuo, el profesor Ángel Comizzo, deja de ser Director Técnico del Patrimonio de Piura. Estamos agradecidos por todo lo que logró en nuestra institución en estos casi 3 años de trabajo”, se puede leer en la publicación vía redes sociales.
Comizzo dejó de ser DT de Grau
Atlético Grau tendría nuevo entrenador tras salida de Ángel Comizzo
Tras la salida del entrenador argentino, de acuerdo con información del periodista deportivo Percy Ramos, Gerardo Ameli sería el nuevo entrenador de Grau, quien estaría por llegar el domingo a la ciudad de Piura.
Resultados de Ángel Comizzo con Atlético Grau
Estos son los últimos partidos disputados esta temporada de Grau bajo el mando de Comizzo.
- Grau 1-0 FC Cajamarca – 6.03
- Comerciantes Unidos 3-1 Grau – 1.03
- Grau 1-2 Juan Pablo II – 22.02
- Sport Boys 1-0 Grau – 14.02
- Grau 0-0 Sport Huancayo – 7.02
- UTC 2-0 Grau – 30.01
