- Hoy:
- Partidos de hoy
- Atlético Grau vs Cajamarca
- Celta de Vigo vs Real Madrid
- Sporting Cristal
- Universitario
- Alianza Lima
- Programación Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Reconocido entrenador peruano falleció tras ser atacado por sicarios
El fútbol peruano se viste de luto una vez más tras el asesinato de un reconocido entrenador a manos de delincuentes, poniendo fin a su vida a los 60 años.
El fútbol peruano está de luto tras el trágico fallecimiento del reconocido entrenador Carlos Enrique Neciosup, de 60 años, quien sufrió un grave accidente al ser atacado por sicarios en el Callao. Su vida llegó a su fin la noche del 5 de marzo de 2026 en las calles donde era ampliamente reconocido.
PUEDES VER: Club de la Liga 1 sorprende al contratar a nuevo DT en pleno Torneo Apertura 2026: "Será..."
Reconocido entrenador peruano falleció tras ataque violento por sicarios
Neciosup fue asesinado en plena vía pública en el Callao, específicamente en el cruce de la cuadra 7 del Jirón Arica con el Jirón Carrillo. Dos sujetos lo interceptaron en una moto y luego le dispararon en 5 distintas oportunidades.
El cuerpo de Carlos Enrique Neciosup fue auxiliado de forma inmediata por los vecinos y tras ser llevado al hospital Daniel Alcides Carrión, los médicos solo lograron confirmar su fallecimiento.
Video: Exitosa
Investigan la muerte de Carlos Enrique Neciosup, entrenador peruano
Tras este lamentable suceso que terminó con la muerte del reconocido entrenador de fútbol peruano, la Policía Nacional del Perú llegó a la escena del crimen para acordonar las calles del Callao.
Asimismo, viene investigando el caso, observando las cámaras de seguridad para dar con los responsables que cometieron el fuerte delito de asesinar a una persona.
Carlos Enrique Neciosup falleció tras ser asesinado por sicarios. Foto: Facebook.
Por último, los peritos de criminalística realizaron el recojo de casquillos de balas para esclarecer lo ocurrido y, tiempo después, el fiscal también inició las diligencias para investigar el homicidio.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90