Reconocido entrenador peruano falleció tras ser atacado por sicarios

El fútbol peruano está de luto tras el trágico fallecimiento del reconocido entrenador Carlos Enrique Neciosup, de 60 años, quien sufrió un grave accidente al ser atacado por sicarios en el Callao. Su vida llegó a su fin la noche del 5 de marzo de 2026 en las calles donde era ampliamente reconocido.

Reconocido entrenador peruano falleció tras ataque violento por sicarios

Neciosup fue asesinado en plena vía pública en el Callao, específicamente en el cruce de la cuadra 7 del Jirón Arica con el Jirón Carrillo. Dos sujetos lo interceptaron en una moto y luego le dispararon en 5 distintas oportunidades.

El cuerpo de Carlos Enrique Neciosup fue auxiliado de forma inmediata por los vecinos y tras ser llevado al hospital Daniel Alcides Carrión, los médicos solo lograron confirmar su fallecimiento.

Video: Exitosa

Investigan la muerte de Carlos Enrique Neciosup, entrenador peruano

Tras este lamentable suceso que terminó con la muerte del reconocido entrenador de fútbol peruano, la Policía Nacional del Perú llegó a la escena del crimen para acordonar las calles del Callao.

Asimismo, viene investigando el caso, observando las cámaras de seguridad para dar con los responsables que cometieron el fuerte delito de asesinar a una persona.

Carlos Enrique Neciosup falleció tras ser asesinado por sicarios. Foto: Facebook.

Por último, los peritos de criminalística realizaron el recojo de casquillos de balas para esclarecer lo ocurrido y, tiempo después, el fiscal también inició las diligencias para investigar el homicidio.