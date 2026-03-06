¿Se cae su fichaje? Revelan que Jean Deza no pudo entrenar en Sport Boys: "Tiene..."

Sport Boys se ha movido en el mercado de pases en los últimos días buscando potenciar su equipo ante su mal arranque de temporada y uno de sus posibles refuerzos es Jean Deza. El atacante nacional cuestionado por sus indisciplinas pasadas se perfilaba a tener una nueva oportunidad en la Liga 1 2026, pero se reveló que no entrenó con el plantel chalaco en su primer día.

Jean Deza no pudo entrenar en Sport Boys

Durante el programa 'Modo Fútbol', Gustavo Peralta reveló que Jean Deza no entrenó junto al plantel de Sport Boys, una noticia que generó múltiples rumores entre los hinchas, considerando su pasado marcado por indisciplinas. Sin embargo, el periodista deportivo remarcó que fue un tema legal lo que le impidió formar parte de los trabajos.

Según indicó Peralta, Deza aún tiene un contrato vigente con Santos de Nazca de la Liga 2, por lo que legamente no puede entrenar con 'La Misiliera'. Además, señaló que aparentemente el futbolista había adelantado algunos sueldos de su contrato, complicando aún más la situación.

Video: Modo Fútbol

"Me cuentan que Jean Deza si llegó al entrenamiento pero no pudo entrenar por un tema legal, porque todavía tiene contrato vigente con Santos de la Liga 2. Además, tiene un tema que solucionar con el presidente de Santos porque aparentemente habría un tema de adelantos de sueldos.", reveló el comunicador.

Asimismo, Gustavo Peralta detalló que el futbolista llegó antes de lo pactado para poder entrenar con el club de sus amores y poder ponerse al mismo ritmo que el de sus compañeros.

"Desde el entorno de Deza me dicen que no es un problema y se va a solucionar. Pero, no puede entrenar legalmente porque tiene contrato con otro club. Jean Deza tenía la intención de empezar a trabajar con Boys, llegó 7:15, la práctica era a las 8, pero no puede por ese tema", finalizó.

Jean Deza aún no firma contrato con Sport Boys

Pese a que ya existe un acuerdo entre las partes, Jean Deza aún no ha estampado su firma para jugar con Sport Boys, pero se tenía previsto que se de en los próximos días. La idea de la institución chalaca es que el vínculo sea hasta finales del 2026 y con una opción a renovarlo dependiendo objetivos. Una situación que se complica considerando su tema legal con Santos de Nazca.