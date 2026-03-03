Sport Boys impondrá dura cláusula a Carlos Zambrano para cerrar su fichaje: "Automáticamente..."

Alianza Lima se desvinculó de Carlos Zambrano y con ello pusieron fin a la idea de que el 'Káiser' se retire en el equipo blanquiazul. En las últimas horas se ha hablado de su posible incorporación a Sport Boys antes del cierre del mercado de fichajes. La 'Misilera' trabaja en todos los detalles con las de cuidar la imagen del club y no verse afectados por el fichaje del experimentado futbolista.

Carlos Zambrano es uno de los futbolistas implicados en la denuncia realizada por una mujer argentina por presunto abuso sexual. Tras ello, el jugador de 36 años se quedó sin club y ahora está trabajando por su cuenta para mantenerse en forma mientras espera que se avance con su llegada a Sport Boys.

Sport Boys impondrá cláusula a Carlos Zambrano

A pocos días del cierre de mercado de fichajes en Perú, Sport Boys es uno de los equipos que podría sorprender no solamente con la llegada de Jean Deza, sino que también con Carlos Zambrano, ex Alianza Lima que está sin club. El 'Káiser' está contando los días para regresar a la acción luego de salir por la puerta de atrás de La Victoria.

El periodista Gustavo Peralta reveló en 'Modo fútbol' que si bien el refuerzo de Carlos Zambrano a Sport Boys es polémico, la 'Misilera' tiene preparado un 'AS' bajo la manga para no manchar la imagen del club. "Claro, si se da un acuerdo (con Boys), en el acuerdo ponen que si en caso hay un revés en lo legal para Zambrano, automáticamente Boys se desliga del jugador. Hay clausula para eso", expresó en 'Modo fútbol'.

(Video: Modo fútbol)

Sobre Jean Deza, Peralta también señaló que su llegada al Callao podría darse a partir de que la hinchada lo quiere y buscan tener jugador que se representen con la camiseta. "Es una posibilidad real lo de Jean Deza sin que haya una negociación como tal. Hay un sector que lo quiere, y es la barra de Boys, no significa que la barra decide", indicó.

¿Cuándo cierra el mercado de fichajes en Perú?

El libro de pases en la Liga 1 2026 cierra el domingo 15 de marzo. El campeonato local ya está en marcha y los clubes dispondrán de la última oportunidad para reforzarse de cara al resto de la temporada.