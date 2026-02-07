0
Tabla de posiciones Liga 1 2026 tras la fecha 2 del Apertura
Universitario vs Cusco FC hoy desde el Inca Garcilaso de la Vega

Sport Boys lanzó fuerte comunicado tras polémico arbitraje en derrota ante ADT: "Disconformidad"

Sport Boys no se quedó callado y lanzó un firme comunicado donde manifestó su incomodidad por el error arbitral ocurrido en el duelo ante ADT por la Liga 1.

Luis Blancas
Sport Boys y su fuerte comunicado por polémico arbitraje ante ADT
Sport Boys y su fuerte comunicado por polémico arbitraje ante ADT
Sport Boys perdió 1 a 0 ante Asociación Deportiva Tarma en la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. Sin embargo, durante el encuentro, se produjo una polémica decisión del árbitro al no cobrar un gol que era legítimo. Por esta razón, el equipo rosado emitió un comunicado contundente en contra de los árbitros.

ADT venció 1 a 0 a Sport Boys por la segunda fecha de la Liga 1

ADT venció 1-0 a Sport Boys en la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1

Sport Boys emitió un comunicado en contra del mal arbitraje en el duelo ante ADT

En un comunicado oficial emitido por Sport Boys, el club del Callao expresó su malestar por las decisiones erróneas de Verónica Arruela, responsable del VAR, y Bradon Torrecilla (AVAR), al anular un gol que no se encontraba en posición adelantada.

Al comienzo del texto, el cuadro 'chalaco' expresó su posición en contra del mal uso del VAR en el duelo ante ADT. Asimismo, dejó en claro que nunca existió offside en el gol del empate hecho por Luciano Nequecaur.

"El Club Sport Boys Assn. expresa su total disconformidad con la actuación de miembros del sistema de video arbitraje (VAR) durante el encuentro disputado esta tarde, en condición de visitante, frente al club ADT", se puede leer en un principio.

libero.pe

"Tal como se aprecia de manera clara en las imágenes de la transmisión oficial, no existe posición adelantada por parte de nuestro jugador Luciano Nequecaur en la jugada que culmina con el gol del empate. Esta misma apreciación fue compartida por el equipo periodístico a cargo de la transmisión, quienes manifestaron su sorpresa ante la decisión adoptada, al no observar fuera de juego alguno", continuaron,

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

