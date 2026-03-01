- Hoy:
Carlos Silvestri dio rotundo comentario sobre supuesto penal a favor de FC Cajamarca: "Vi un..."
DT de FC Cajamarca, Carlos Silvestri, no se guardó nada y dio un rotundo comentario sobre la polémica falta a favor de su equipo y en contra de Universitario que no fue cobrado por Joel Alarcón.
Universitario de Deportes venció 1-0 a FC Cajamarca por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. Durante el encuentro, Arley Rodríguez estuvo involucrado en una disputa en el área rival que no culminó con un supuesto penal que el árbitro Joel Alarcón no sancionó. Ante esta situación, el técnico Carlos Silvestri salió a expresar su firme opinión al respecto.
Carlos Silvestri dio rotundo comentario sobre supuesto penal a favor de FC Cajamarca y en contra de Universitario
En la conferencia de prensa, Silvestri fue consultado sobre la supuesta falta que recibió Rodríguez en el área de Universitario mientras atacaba y que pudo haber sido cobrada como penal.
Para el técnico de FC Cajamarca fue claro que vio un contacto de Diego Romero hacia el delantero colombiano; sin embargo, no le quedó claro si Joel Alarcón debió cobrarlo como falta.
Es por eso que, para Carlos Silvestri, no es vital pronunciarse sobre si hay o no penal a favor del cuadro cajamarquino y en contra de Universitario de Deportes.
"Realmente vi un contacto, pero no puedo observar si ameritaba la falta. Obviamente, de repente, en algún partido que hemos jugado, el VAR ha sido decisivo para cobrar un penal de esa manera, pero no lo tengo muy claro. Por eso prefiero emitir alguna opinión al respecto", afirmó.
Universitario ganó 1-0 a FC Cajamarca
Universitario ganó 1-0 a FC Cajamarca en la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, realizado en el Estadio Monumental de Ate, con un gol de Lisandro Alzugaray.
Con esta victoria, los dirigidos por Javier Rabanal alcanzaron el segundo puesto del primer campeonato del 2026, ubicándose detrás de Alianza Lima con 11 puntos, a 2 del líder.
