Josepmir Ballón, ex Alianza, remece el mercado y firma por mítico club para el 2026: "Carácter"

Josepmir Ballón tiene un nuevo equipo para la temporada 2026 después de su destacada actuación en Alianza Lima en la Liga 1.

Luis Blancas
Josepmir Ballón, ex Alianza Lima, remece el mercado mercado por club nacional para el 2026
Josepmir Ballón, ex Alianza Lima, remece el mercado mercado por club nacional para el 2026 | Composición: Líbero
Alianza Lima ha tenido a grandes futbolistas que pasaron por su escuadra y defendieron con jerarquía su escudo, sin embargo tras su paso, ahora ya tienen nuevo equipo. Ese es el caso de Josepmir Ballón, quien tras su paso blanquiazul, ahora será nuevo jugador de Unión Huaral para la temporada 2026.

Josepmir Ballón, ex Alianza Lima, remece el mercado mercado por club nacional para el 2026

"El equipo Unión suma jerarquía y liderazgo: Josepmir Ballón se incorpora para aportar equilibrio, carácter y experiencia en el mediocampo", fue presentado el futbolista.

josepmir ballon union huaral

Josepmir Ballón, exfutbolista de Alianza Lima, es nuevo jugador de Unión Huaral.

"Con trayectoria en el fútbol local e internacional, habiendo sido campeón nacional en 7 ocasiones, y con participación en la Selección Peruana de Fútbol, llega un mediocampista inteligente, con excelente lectura táctica y un primer pase seguro, capaz de organizar al equipo y mantener el juego desde el centro del campo", concluyeron.

Luis Blancas
