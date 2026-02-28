0
Renzo Garcés admitió momento que vive Alianza Lima con firme comentario: "Somos una..."

Alianza Lima venció a UTC y es líder del Torneo Apertura, pero el equipo de Matute jugó mal y Renzo Garcés dejó un contundente comentario.

Francisco Esteves
Renzo Garcés dejó mensaje sobre Alianza Lima.
Renzo Garcés dejó mensaje sobre Alianza Lima. | Foto: L1 MAX.
Alianza Lima derrotó 1-0 a UTC en Cajamarca con un gol agónico de Renzo Garcés, quien por segundo partido consecutivo salvó a los blanquiazules de perder puntos importantes. Pese al triunfo que los posiciona líderes absolutos de la Liga 1 2026, el central de Matute sabe que el equipo no viene jugando bien y dejó un contundente comentario sobre el plantel dirigido por Pablo Guede.

Tras la eliminación de la Copa Libertadores el hincha íntimo se cansó del DT argentino y exigió su salida, pero la directiva decidió poner su voto de confianza en él. Sin embargo, la situación parece insostenible debido a que no se ve una buena idea de juego en el equipo y por ello los aficionados persisten en un cambio de entrenador. Ante ello, uno de sus futbolistas principales salió a decir que están más unidos que nunca.

"Se ve a un grupo fortalecido, habrá un partido bueno o malo, pero hay unión. Somos una familia. Pasamos por momentos difíciles, pero ya lo superamos. Hay cosas por mejorar, vamos a seguir trabajando", precisó Renzo Garcés para las cámaras de L1 MAX una vez culminado el partido entre Alianza Lima y UTC en Cajamarca. El central también admitió que no tuvieron una buena presentación y deben reforzar su rendimiento.

De esta forma, los blanquiazules siguen siendo líderes del Torneo Apertura y ahora en solitario, ya que era precisamente el 'Gavilán' quien lo acompañaba en la cima. Ahora los íntimos se preparan para su siguiente compromiso y saben que únicamente sirve ganar para seguir en lo más alto, sobre todo ahora que no están disputando torneo internacional.

Futbolista de UTC dijo que les 'robaron'

Piero Serra, futbolista de UTC, se mostró sumamente molesto por decisiones arbitrales. "Es por una pelota parada que el árbitro dio y que nunca la toqué yo, sino fue Girotti quien tiró el córner y cobró a favor de ellos (Alianza Lima). Siempre les regalan los partidos a ellos", indicó.

