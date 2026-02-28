El Huawei Mate 80 Pro cada vez más cerca: confirman precio del premium chino y todas sus características

Con un doble anillo trasero. Huawei ha hecho un lanzamiento muy esperado: se trata del Huawei Mate 80 Pro, un gama alta que busca reflotar al gigante tecnológico chino en el mercado occidental, por lo que ya conocemos sus características oficiales, a la vez de su precio en moneda europea.

Huawei Mate 80 Pro, todas sus características

Estamos ante una pantalla OLED LTPO de 6,75 pulgadas con resolución de 2832 x 1280 píxeles, con 120 hercios de tasa de refresco adaptativa, a la vez de 460 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), así como 8000 nits de brillo máximo y con protección anticaídas Kunlun Glass.

Además, su procesador es de fabricación propia con el Kirin 9030 Pro, así como RAM de 16GB, a la vez de memoria interna de 256GB y 512GB. Además de esto, su batería es de 5750mAh, con carga rápida SuperCharge de 100W y carga inalámbrica.

Tiene resistencia al agua con IP68/IP69, por lo que puedes sumergirlo hasta los 6 metros por unos 30 minutos, a la vez de chorros a presión. Inclusive puedes utilizar la pantalla repleta de agua o con las manos mojadas.

Sus cámara son asombrosas. La principal es de 50 MP con apertura focal de f/1,4-f/4.0 con estabilización óptica, ultra gran angular de 40 MP con f/2.2, telefoto de 48 MP con f/2,1, mientras que la frontal es de 13 MP de f/2.0 con autofocus.

El sistema operativo del Huawei Mate 80 Pro es EMUI 15.0 basado en Android, el cual se muestra muy estable, sólido y bien integrado con las funciones de inteligencia artificial.

Huawei Mate 80 Pro, cuál es su precio de lanzamiento

Se ha confirmado que en el mercado occidental, cuando llegue, su precio de salida será de 1,299 euros, que los especialistas aseguran que está muy inflado para un celular cuyo procesador aún no está a la altura de, por ejemplo, el Snapdragon Elite.