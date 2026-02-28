¿Por qué comprar el Samsung A17 5G? Pantalla Super AMOLED anticaídas, RAM de 8GB, triple cámara y muchas actualizaciones

Si estás buscando un celular económico, pero con características de alto nivel, entonces debes prestar atención al Samsung A17 5G, un termina accesible en cuanto a precio, pero con un funcionamiento diario sobresaliente, con una pantalla buenísima, gran memoria, así como un sistema operativo tremendamente estable.

Samsung A17 5G, todas sus características

Para comenzar, debemos decir que el Samsung A17 5G nos presenta una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución de 1080 x 2340 píxeles, mucha fluidez con sus 120 hercios de tasa de refresco, algo aún infrecuente en esta rango de precio, a la vez de brillo máximo de 800 nits, junto con protección anticaídas con Corning Gorilla Glass Victus y resistencia al agua con IP54.

En su versión 5G, este celular incluye en Exynos 1330 como procesador, el cual va solventes para usuarios promedio que solo quieren ver streaming, revisas sus redes sociales o navegar por internet, pero no es lo mejor para videojuegos. Su RAM es de 4GB y 8GB, mientras que su memoria interna tiene versiones de 128GB y 256GB, pero puedes ampliarlo con tarjetas microSD.

En cuanto al sistema operativo, el Samsung A17 5G nos presenta el OneUI 8 basado en Android 16, uno de los más estables y fluidos del mercado, a la vez de contar con 6 años de actualizaciones para el software como para los parches de seguridad. Por otro lado, su batería es de 5000mAh, junto con carga rápida de 25W, esta última nos resulta insuficiente en pleno 2026.

Sobre la fotografía, el terminal surcoreano nos trae triple cámara, con la principal de 50 MP con apertura focal f/1,8, gran angular de 5 MP con f/2,2, macro de 2 MP y frontal de 13 MP con apertura f/2,0.

Samsung A17 5G, cuál es su precio

En cuanto al precio, los costos en el mercado internacional del Samsung A17 5G son de US$199 dólares a US$265 dólares, mientras que en Perú su valor ronda los 600 soles, en tanto que en México a partir de los 3,000 pesos mexicanos.