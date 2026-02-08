El Motorola Edge 60 Pro ha bajado de precio en 2026: pantalla POLED, batería de 6000mAh y fotos Sony de 50MP

Motorola está en cuenta regresiva para lanzar su nueva familia de gama media y su primer tope de gama con el modelo Signature, pero hasta mientras la marca estadounidense cuenta con el Motorola Edge 60 Pro, un terminal con una características asombrosas que lo mantienen como uno de los más buscados de este año.

Motorola Edge 60 Pro, hecho para ver contenido y jugar

El Motorola Edge 60 Pro cuenta con pantalla POLED de 6,67 pulgadas, a la vez de una notable resolución Super HD, siendo uno de los más fluidos con sus 120 hercios de tasa de refresco, a la vez de un brillo descomunal gracias a sus 4500 nits, siendo compatible con contenido en HDR10+.

En cuanto al procesador, este celular de gama media alta nos presenta el MediaTek Dimensity 8350 Extreme, un chip más que idóneo para videojuegos con gráficos altos y aplicaciones pesadas. Asimismo, viene acompañado con RAM de 12GB, así como memoria interna de 512GB.

Motorola Edge 60 Pro, fotografía de alto nivel y software potenciado con IA

Sus cámaras fotográficas son toda una pasada, pues su sensor principal es un Sony Lytia 700C de 50 MP, ultra gran angular + macro de 50 MP, telefoto de 10 MP con zoom óptica 3X y un frontal de 50 MP, todos estos serán grandes compañeros para sacar las mejores instantáneas en condiciones de pocas luz y siempre acompañados por estabilización óptica.

Su sistema operativo es Android 15 casi puro, el cual viene integrado con Moto AI, la inteligencia artificial propia del fabricante que en 2026 viene dando saltos importantes, aunque aún detrás de Gemini, Galaxy AI o Apple Intelligence.

Motorola Edge 60 Pro, la mejor resistencia del mundo y batería para dos días

La resistencia es una de las grandes apuesta de la marca en el Motorola Edge 60 Pro y, en general en toda la familia Edge 60, ya que en esta caso particular viene con certificación IP68/IP69, por lo que no solo aguanta el polvo y puede ser sumergido en el agua sin problemas, también soporta chorros de agua caliente.

Asimismo, tiene certificado militar MIL-STD-810H que hace del celular en mención capaz de aguantar calores elevados, fríos extremos bajo cero, pero también presiones atmosféricas importantes.

Su batería es otro de los puntos más destacados de este dispositivo estadounidense, pues su autonomía rompe esquemas con sus 6000mAh, lo usarás por horas sin mirar cargador, pero cuando lo necesitas contarás con carga rápida de 80W, pero también con carga inalámbrica de 15W.