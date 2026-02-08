Falta poco para el lanzamiento del Samsung A57: ¿Qué lo diferencia del A56 y valdrá la pena comprarlo en 2026?

Si bien todo el mundo está hablando, y con razón, del poderoso S26 Ultra, cuyo lanzamiento está a la vuelta de la esquina, Samsung no pierde el horizonte y, a la par, alista todo para la salida de su nueva familia de gama media, principalmente, con el Galaxy A57, el dispositivo más potente de la marca surcoreana en este segmento.

Características filtrada del Samsung A57

Por ello, en esta nota nos vamos a centrar en los rumores como filtraciones que han salido respecto al Samsung A57 y, lo primero que debemos entender, no solo en este dispositivo, sino también en sus hermanos menores como el A37, A27, A17, A07, es que los surcoreanos mantendrán el continuismo visual en el diseño, algo que no sorprende pues ha sido una constante en estos modelos.

Pantalla y rendimiento del Samsung A57

Este modelo, junto con el A37, tiene Key Island, es decir una protuberancia en el marco derecho que contiene los botones de encendido y los de volumen, pero el terminal que nos compete hoy cuenta con un acabado más premium con marco metálico, algo que se agradece en la gama media.

Por su parte, la pantalla del Samsung A57 contará con una tecnología Super AMOLED con resolución FullHD+, tasa de refresco de 120 hercios, brillo máximo que bordearía los 1900 nits, así como compatible con contenido en HDR10+ y protegido con Gorilla Glass Victus+ y resistencia acuática IP67, prácticamente no hay variaciones.

Cuando pasamos al rendimiento, el más poderoso de la gama media de Samsung se rehúsa a dar el salto hacia chips Snapdragon, sino que persiste con sus propios procesadores, en este caso el Exynos 1680 que, en teoría, debería garantizar fluidez y estabilidad, pero con una RAM de 6GB y 8GB, un reducción en comparación a los 12GB máximo que poseía en A56 y memoria interna de 128GB y 256GB.

Sistema operativo y cámaras del Samsung A57

En cuanto al sistema operativo, el Samsung A57 saldría desde el arranque con OneUI 8.1 basado en Android 16 como sistema operativo y con una política de actualizaciones por 6 años para software y para parches de seguridad.

Sobre la fotografía, el Samsung A57 mantiene los 50 MP en la cámara principal, así como un frontal de 12 MP. En el papel, no hay diferencias, pero sí en la grabación de video de la cámara delantera ya que podrá grabar en 4K y en HDR a 10 bits.

Fecha de lanzamiento del Samsung A57

En cuanto a su fecha de lanzamiento, lo cierto es que Samsung no ha dado detalles sobre la fecha de lanzamiento oficial de su gama media más potente, pero todo apunta a que salida podría entre finales de febrero o finales de marzo de 2026, pero no tenemos más información sobre ello.

Precio del Samsung A57

En cuanto a los precios, como sucede con la fecha lanzamiento, tampoco hay información oficial, pero se estima que el Samsung A57 estaría yendo entre los US$499 dólares y US$599 dólares, por lo que en mercado como México su costo rondaría los 12,000 pesos y en Perú unos 1900 soles.