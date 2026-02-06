Este Samsung es el más barato de la gama media: muchos años de actualizaciones y tiene todo para ser el más vendido de 2026

Samsung sigue siendo una de las marcas que mayores avances está promoviendo en la gama media, incluso en su segmento económico. Ya lo hizo en 2025 con el Galaxy A16, y este 2026 lo vuelve a ratificar con el Samsung A17, el cual se caracteriza por su notable pantalla, una batería generosa, todo ello condensado con un precio que será muy accesible para millones en todo el mundo.

Samsung A17: balanceado pese a sus limitaciones

Este celular no es un dispositivo para los especialistas ni para los más exigentes, pero sí ha sido pensado para para perdurar en el tiempo, para exprimirlo lo más que se pueda en el día a día.

Para comenzar, vamos a comenzar con su pantalla, la cual cuenta con tecnología Super AMOLED con 6,7 pulgadas, con una tasa de refresco de 120 hercios (90 hercios en la versión 4G), característica que ya no es propia de la gama alta, destacando por su fluidez a la hora de desplazarse por el dispositivo, pero también para ver videos y navegar con redes sociales sin lags.

Tiene una resolución bastante óptima de 1080 x 2340 píxeles, ideal para contenido multimedia, brillo un tanto menor de 800 nits, pero también protección contra caídas Corning Gorilla Glass Victus, todo ello condensado con el Exynos 1330 (MediaTek Helio G99 para la versión 4G) como procesador que es limitado, es verdad, pero útil para tareas diarias como ver stream, multitarea, apps de uso común, también para jugar algunos juegos, pero, ojo, no muy demandantes a nivel gráfico.

Asimismo, cuenta con dos versiones de RAM en 4GB y 8GB, pero también con almacenamiento interno de 128GB y 256, pero, con algo increíble, pues tiene ranura para colocar tarjeta microSD.

Su batería de 5000mAh te va a sorprender, pues está enfocada a soportar uso constante por largas jornadas durante el día, pero cuando necesites cargarlo, pues cuenta con carga rápida de 25W que, es verdad, nos parece insuficiente para el 2026, sin embargo, te permitirá cargar el dispositivo sin esperar muchas horas.

Como era de esperarse en equipos en este rango de precio, su apartado de cámaras está lejos de los tope de gama, inclusive de los gama media más pintados, pero, pese a ello, tendrás resultados decentes con una cámara trasera de 50 MP que, además, incluye estabilización óptica. También presente un gran angular de 5 MP, macro de 2 MP que es más testimonial que útil y un lente selfie de 13 MP.

Cuál es el precio del Samsung A17 en 2026

Por todo lo dicho y otros detalles adicionales, no nos cabe duda de que el Samsung A17 tiene todo para ser un éxito de ventas este 2026, posiblemente el Android más vendido de este año, entre otras cosas por su precio altamente competitivo, ya que en el mercado internacional su valor ronda los US$150 a US$200 dólares. En países como Perú lo encuentras desde los 799 soles.