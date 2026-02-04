El Xiaomi Redmi Note 15 Pro acaba de salir y su precio ya bajó: es la mejor compra del 2026 en la gama media

Ha quedado en la memoria de mucho las malas críticas que recibió el año pasado el Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G, básicamente, por considerar de que no aportaba nada a aquella familia de la gama media, pero, este 2026, la compañía china, sin decirnos nada, ha hecho un mea culpa lanzando este año el sorprendente Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G, un celular que llena los de emoción a quien lo utiliza en su día a día.

Por qué el Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G es la mejor compra en la gama media de 2026

Antes de comenzar debes tener que, pese a sus prestaciones, este celular es un equipo de gama media, por lo que es importante recordar que también cuenta con limitaciones propias de segmento como de precio, los cuales podrían gustarte como no, sobre todo dependiendo del tipo de usuario que seas.

Pantalla 1,5K enorme y procesador veloz para actividades diarias prolongadas

Lo primero que salta a la vista es su enorme pantalla para ser un gama media, ya que nos presenta un panel de 6,83 pulgadas con tecnología AMOLED y como era de esperarse, su tamaño merece una resolución vibrante, por lo que no te toparás con FullHD+, sino con 1,5K.

Pero, no solo eso, pues el panel táctil del Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G incluye tasa de refresco de 120 hercios, lo cual se agradece, pero también 3200 nits de brillo (eso quiere decir que ni la luz del sol podrá opacarlo), tecnología HDR10+ y Dolby Vision para disfrutar contenido multimedia de altísima calidad, así como resistencia a caídas brutales gracias al Corning Grilla Glass Victus 2.

Ya se ha hecho costumbre que Xiaomi apueste por los chips de MediaTek en su gama media, y la empresa ha estado saltos gigantes en hacer de estos procesadores unos bastante competentes, por lo que en el Redmi Note 15 Pro 5G contaremos con el MediaTek G200-Ultra, que es muy potente, y que se ve compensado con su RAM de 8GB, pero también de 12GB, así como almacenamiento en versiones de 256GB y 512GB, pero sin ranura para colocar tarjeta microSD.

Fotos con alta calidad para la gama media y con selfie divertido

Un disclaimer. Cuando hablemos de las cámaras, cuando alabemos sus puntos fuertes, es importante que la comparación debe enmarcarse siempre en su rango de precio ya que, obviamente, sus lentes no son competencia para equipos topes de gama.

Dicho esto, queremos destacar la brutalidad de su lente principal con sus 200MP que nos dará una gran resolución en cada toma en cualquier momento del día. Su selfie de 32MP se porta mu bien, ofreciendo amplia nitidez. también viene con un ultra gran angular de 8 MP.

Batería tan enorme como su pantalla y precio de infarto en 2026

La batería del Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G nos ha dejado, simplemente, con la boca abierta ¿Por qué? Simple, tiene una potencia abismal que ya envidian los mejores terminales de Samsung o Apple con sus 6850mAh que: sin exagerar, nos permite usarlo sin mirar el cargador por 2 días y cuando quieras cargarlo, cuentas con carga rápida de 45W con cable y 22,5W de carga inversa.

El Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G es un teléfono versátil y generalmente cumplidor para tareas diarias y un poco más. Por ello, si quieres comprarlo, su precio actual ronda los 1,199 soles o US$357 dólares.