El Samsung S25 FE ha bajado de precio ante la salida del S26: por esto deberías comprarlo este 2027

Para nadie es una sorpresa que Samsung es una de las marcas líderes en el mercado de la tecnología para el hogar y el rubro de los smartphones es uno de sus mercados más rentables, por lo que, año a año, la compañía surcoreana se encarga de darnos una serie de modelos en la gama alta y media, pero también en ese sector intermedio entre ambos el cual domina enteramente Xiaomi, pero que el Samsung S25 Fe ha sabido posicionar tras el exitoso paso de su antecesor.

Pantalla ideal para ver contenido y jugar videojuegos

Como veremos en las siguientes líneas, te darás cuenta que el Samsung S25 Fe tiene características más que idóneas para realizar tareas demandantes del día a día, pero también podrás jugar sin problemas gracias a sus asombrosas características, a la vez de estar compensado con inteligencia artificial, uno de los elementos más buscados en los smartphones de nuestros días.

Comencemos hablando de lo primero que se ve: la pantalla, ya que este smartphone coreano nos trae un potente panel AMOLED de 6.7 pulgadas, incluyendo resolución FullHD+, una tasa de refresco acorde a la demanda actual con sus 120 hercios (Hz), 1,900 nits de brillo máximo, a la vez de protección anticaídas Gorilla Glass Victus+, justo lo que necesitas si piensas usarlo por largas horas.

Buen procesador y batería que carga en menos de una hora

Cuando pasamos a su rendimiento, nos topamos con el procesador Exynos 2400, el mismo que posee el Samsung S24 que, si bien no llega a la potencia de un Snapdragon de generaciones recientes de alta gama, sí que va soberbio para las tareas, así como juegos con elativa demanda gráfica.

No menos importante es que el Samsung S25 Fe está provisto de una memoria en dos versiones: 8GB y 12GB, en tanto que su memoria interna o almacenamiento es de 128GB, de 256GB y de 512GB, para varios gusto. Del mismo modo, su batería es de 4900mAh que, si nos podemos exquisito, podríamos argumentar de que no llega al estándar actual de 5000mAh, pero con esa potencia, así como con sus 40W de carga rápida, te permitirá usarlo por largas jornada y cargarlo en menos de una hora.

Buena calidad de foto y video, inclusive para crear contenido en redes sociales

En el apartado fotográfico, es verdad que está detrás de sus hermanos mayores de sus hermanos mayores como el Samsung S25 Ultra, pero este 25 Fe lo hace de una forma soberbia en su rango de precio, pues nos presenta una cámara principal de 50MP, ultra angular de 12MP y teleobjetivo de 8MP, mientras que su frontal es 12MP, en tanto que su grabación de video es de 4K a 60fps y llega a los 8K pero solo a 30fps.

Todo su apartado de cámaras lo hace compatible con ProVisual Engine de Samsung, el cual te dará la opción de grabar streaming, grabar videos y publicarlos a redes sociales, no solo con calidad profesional, también sin recurrir a un equipo adicional. Asimismo, cuentas con IA para hacer ediciones, así como funciones de Gemini Live.

Sistema operativo de gran valor y precio rebajado en 2026

No menos importante es su sistema operativo, el cual se mantiene entre los mejores del mundo, contando con OneUI 8 basado en Android 16, pero también es acuático al contar con certificación IP68.

En la actualidad, el Samsung S25 Fe ha bajado de precio considerablemente, sobre todo ante la inminente llegada de la nueva serie Samsung S26, por lo que en la actualidad, lo encuentras en México a unos 8,999 pesos o en Perú desde los 2,589 soles, alrededor de los US$770 dólares.