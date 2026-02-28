- Hoy:
¿Samsung trabaja en el desarrollo del iPhone 18 Pro Max? Filtraciones dicen que sí y confirman novedades impresionantes
Los rumores no dejan de llegar alrededor del iPhone 18 Pro Max, el cual promete una serie de cambios que podrían hacer de este dispositivo uno de los mejores de 2026.
Prácticamente, no hay información oficial de casi nada de lo que será el iPhone 18 Pro Max, pero lo que sí abundan son rumores y filtraciones, pero, y tal como recuerda lo sucedido con el Galaxy S26 Ultra, muchas de estas esconden la verdad. La más reciente relativo al terminal más premium de Apple asevera que Samsung, su competencia, está trabajado en el desarrollo de este dispositivo.
PUEDES VER: El Motorola Edge 60 Pro ha bajado de precio en 2026: pantalla POLED, batería de 6000mAh y fotos Sony de 50MP
iPhone 18 Pro Max desarrollado por Samsung
De acuerdo a una fuente conocida como Jukanlosreve, asegura que la empresa surcoreana está trabajando en un nuevo sensor de imagen apilado de tres capas, el cual lleva por nombre PD-TR-Logic, con tres capas de circuitos que mejorarían la respuesta de la cámara, reduciendo el ruido, así como aumentarían el rango dinámico.
Asimismo, este filtrador asegura que este desarrollo aplicará a la línea de teléfonos Apple destinados para el 2026. Con esto, la marca estadounidense terminó su colaboración con Sony la cual por mucho tiempo fue el único proveedor de sensores de imagen de los iPhone.
Ello supondrá una cambio importante en la cadena de suministro de las cámaras de Apple. Hay que recordar que los japoneses (Sony) han colaborado en la fabricación de sensores iPhone por más de 10 años, por lo que la llegada de los surcoreanas, necesariamente, implicará un viraje en los métodos de elaboración de las cámaras, el mayor atractivo (junto con iOS) de estos teléfonos.
Según filtraciones chinas, estos serían los próximos iPhone 18 Pro Max. (Foto: Weibo)
iPhone 18 Pro Max, nueva ubicación de la Dynamic Island
Otros cambios que se prevén llegarán al iPhone 18 Pro Max, es que este dispositivo premium es que la Dynamic Island podría cambiar de lugar hacia debajo del panel. En ese sentido, todo indica de que el iluminador de puntos, un componente clave de FaceID podría dezplazarse.
Ello resultaría en que la superficie frontal más limpia y con más espacio en la pantalla.
iPhone 18 Pro Max, un nuevo color éxito de ventas
Asimismo, tal y como con el iPhone 18 Pro, el 18 Pro Max, según Mark Gurman de Bloomberg, gracias al uso de aluminio, en vez de titanio, podrá incluir nuevos colores, entre ellos, el "rojo intenso" y que, todo apunta, de que seré el reemplazo de la siguiente generación del Naranja Cósmico.
De acuerdo a Gurman, desde Apple esperan que este color sea un éxito de ventas, ya que históricamente, esta tonalidad ha sido del agrado de los usuarios de teléfonos de la compañía de la manzana.
