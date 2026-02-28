El Xiaomi 17 es tan TOP como el iPhone 17 Pro, pero cuesta menos: Snapdragon 8 Elite Gen 5, batería ENORME y fotos Leica

A la par de la salida del Xiaomi 17 Ultra, la marca china presentó en el Mobile World Congress 2026 de Barcelona, España, el hermano menor de esta familia premium: el Xiaomi 17 5G, un celular con dimensiones pequeñas, pero que brilla en todos sus apartados, al mismo nivel del iPhone 17 Pro, pero unos cientos de dólares menos.

Xiaomi 17, pantalla pura calidad y el mejor procesador del mundo

El Xiaomi 17 5G tiene un peso de 191 gramos, un groso de 8,06 mm, sin contar el módulo de las cámaras, nos trae una pantalla OLED de 6,3 pulgadas junto con resolución de 2656 x 1220 píxeles, a la vez de 120 hercios de tasa de refresco, a la vez de un brillo notable con sus 3500 nits, a la vez de ser compatible con contenido en HDR10+, HDR Vivid y Dolby Vision.

Así como su hermano mayor, el Xiaomi 17 Ultra, este celular incluye el Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 hecho con procesos de 5 nm, el cual le da un rendimiento incomparable para todo tipo de tareas sin importar su demanda, tras además memoria RAM de 16GB con LPDDR5X, así como almacenamiento interno de 256GB y 512GB con descargas en UFS 4.1.

Xiaomi 17, batería para dos días y software cada vez mejor

La batería del Xiaomi 17 te a dejar con la boca abierta, ya que nos presenta una autonomía voluminosa con sus 6330mAh hecha en silicio-carbono, materiales que ayudan a que su duración sea mucho mayor a la del promedio. Cuando necesitas cargar el dispositivo, nos trae carga rápida alámbrica de 100W, carga inalámbrica de 50W y carga rápida inversa inalámbrica de 22,5W.

Sobre el software, este dispositivo tiene desde el arranque el Xiaomi HyperOS 3 basado en Android 16, siendo muy fluido, estable y bien integrado, así como contar con 4 años de actualizaciones para el sistema operativo, así como 5 años para dar soporte a los parches de seguridad.

Xiaomi 17, fotos que nos dejan con la boca abierta

Inclusive en el hermano menor de esta familia tope de gama de la marca china, la gran apuesta de Xiaomi es el apartado fotográfico, ya que en la parte trasera nos encontramos con triple cámara, con lente principal de 50 MP con apertura focal de f/1,67, teleobjetivo flotante de 50 MP con apertura f/2,0, a la vez de zoom con estabilización electrónica (EIS), ultra gran angular de 50 MP con rango visual de 102 grados y frontal de 50 MP a 60 grados.

En cuanto al video, este celular puede grabar a un máximo de 8K a 30fps, pero también a 4K a 120fps. Nos dará buenos resultados en clips diurnos, pero la estabilización pudo mejorar, así como ciertas vibraciones durante las grabaciones en horas de la noche.

Xiaomi 17, cuál es su precio

En la actualidad, y con tan solo horas de que el Xiaomi 17 5G fuera lanzado en el mercado occidental, este es su precio en sus dos versiones:

Xiaomi 17 12GB/256GB: 999.99 euros.

Xiaomi 17 12GB/512GB: 1,099.99 euros

Xiaomi 17, cuándo llega a Latinoamérica

De momento, no tenemos fecha confirmada del arribo del nuevo Xiaomi 17 5G en países como Perú, México y otras naciones de Hispanoamérica; sin embargo, si tenemos en cuenta el historial de lanzamientos de Xiaomi, podemos especular que este llegaría pasada una semana de su lanzamiento en occidente hasta los 30 días.

Además de esto, aún no tenemos los precios oficiales para esta parte del mundo, pero si hacemos la conversión a moneda local, este podría ser su costo:

Xiaomi 17 5G en Perú

Xiaomi 17 12GB/256GB: 3,950 soles.

Xiaomi 17 12GB/512GB: 4,300 soles.

Xiaomi 17 5G en México