¿El Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus es el mejor gama media de 2026? Buen precio, pantalla 1.5K, 6500mAh batería y fotos de 200MP
Este celular chino ha sido una de las grandes sorpresas de la gama media de 2026 y por buenas razones que hoy vamos a conocer en esta nota. Su precio te va a encantar.
La gama media es uno de los sectores más disputados en el mundo de la tecnología, siendo un gran ejemplo de esto el Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus, el cual se ha convertido en el fetiche de millones de usuarios que lo elogian por las razones que hoy conoceremos.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus, todas sus características
Con 208 gramos a cuestas, este celular chino nos presenta un panel AMOLED de 6,83 pulgadas con resolución 1.5K de 2772 x 1280 píxeles, incluyendo mucho músculo con 120 hercios de tasa de refresco, compatible con contenido en HDR10+ y Dolby Vision. Asimismo, tiene 3200 nits de brillo máximo, a la vez de Corning Gorilla Glass Victus 2 para soportar golpes y caídas, así como IP68 para resistir sumergirse bajo el agua.
Su rendimiento es de lo mejorcito de la gama media, ya que cuenta con el chip Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, a la vez de RAM de 12GB LPDDR5X, en tanto que la memoria interna está constituida de 512GB con descargas en UFS 2.2. Asimismo, su batería es de 6500mAh, junto con carga rápida de 100W HyperCharge, a la vez de carga inversa de 22,5W.
Su módulo fotográfico nos trae doble cámara trasera, con una principal de 200 MP con apertura focal f/1,7 y estabilización óptica, un gran angular de 8 MP con apertura f/2.2 y sensor frontal de 32 MP con f/2,2. El sistema operativo del Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus es HyperOS 2 basado en Android 15, con 4 años de actualizaciones para software y 6 años para dar soporte a los parches de seguridad.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus, precio en 2026
Por ello, si deseas hacer con las prestaciones del Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus, entonces debes conocer de que este celular cuenta con un precio de unos US$385 dólares. En Perú, por su parte, su costo va en los 1,749 soles, en tanto que en México en los 10,999 pesos mexicanos.
