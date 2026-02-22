El POCO X7 Pro es el celular gamer más barato del mundo: poderoso procesador Ultra y pantalla rápida 1.5K

Si quieres un celular gamer, pero no quedarte corto de dinero en el camino, entonces Xiaomi tiene las mejores noticias para ti, ya que la familia POCO es la mejor opción calidad precio en cuanto a pantallas potentes, procesadores musculosos y batería con enorme amperaje, siendo uno de los mejores exponente de todo lo anterior el poderoso POCO X7 Pro que veremos en las siguientes líneas.

POCO X7 Pro, pantalla de altísima calidad con procesador muy rendidor

El POCO X7 Pro tiene un peso de 195 gramos y 8.29 mm de grosor, contiene una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución 1.5K de 2712 x 1220 píxeles, así como tasa de refresco de 120 hercios para garantizar fluidez premium, con brillo máximo de 3200 nits, compatible con contenido Dolby Vision, a la vez de protección con el cristal Corning Gorilla Glass 7i contra golpes y caídas y resistencia a ser sumergido al agua con certificación IP68.

En cuanto al rendimiento, este celular de Xiaomi nos trae un procesador todo terreno MediaTek Dimensity 8400 Ultra, el cual nos garantiza horas de horas con largas horas de uso continuo en juegos con gráficos elevados, aplicaciones pesadas, todo ello sin lags gracias a su RAM de 8GB y 12GB, mientras que su almacenamiento interno viene en versiones de 256GB y 512GB.

POCO X7 Pro, batería amplia y software con herramientas IA

La batería del POCO X7 Pro también hace bien su tarea, al entregarnos a los usuarios autonomía brutal de 6000mAh, por lo que lo utilizarás sin mirar el cargador por un día y medio, en tanto que su carga rápida está en los 90W, es decir, que lo tendrás cargado al 100 por ciento en uno 60 minutos.

Sobre el software del POCO X7 Pro, este potente gama media viene desde la salida con el Xiaomi HyperOS 2 basado en Android 15 siendo muy fluida, demostrando que la marca china está dando grandes saltos en este apartado; sin embargo, su política de actualizaciones es de 3 años para el sistema operativo, así como 4 años para los parches de seguridad.

POCO X7 Pro, fotos con mejores resultados

Si bien POCO no ha sido un especialista en la fotografía, desde dicha generación la compañía ha potenciado sus sensores, por lo que en este caso la cámara principal es de 50 MP con una apertura focal f/1.5 con estabilización óptica (OIS), así como gran angular de 8 MP con apertura f/2.2; mientras que su frontal tiene 20 MP.

POCO X7 Pro, precio en 2026

Si quieres comprarte el POCO X7 Pro este 2026, entonces en el mercado internacional lo puedes encontrar desde los US$339.50 dólares. Por su parte, en Perú lo venden desde los 1,099 soles, en tanto que en México va a partir de los 5,999 pesos mexicanos.