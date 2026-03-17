¿No sabes cómo crearte una cuenta nueva de Gmail? Te ayudo a tener correo de Google en pocos pasos

Uno de los servicios de Google más solicitados por los usuarios es Gmail, el correo electrónico de la compañía estadounidense, el cual es obligatorio configurar cuando ingresas a tu celular Android, pero en el camino la gran mayoría no sabe cómo generar una cuenta, siendo esta una de las dudas más búsquedas en los navegadores web.

Por ello, así tenga una cuenta existente o será la primera con Gmail de Google, el método siempre será el mismo, por lo que es importante que tomas atención y no pierdas ningún de la siguiente rápida que te vamos a mostrar. El proceso es mecánico y sencillo, razón por la cual no necesitas tener conocimientos informáticos para ello:

Ingresa a este enlace.

Selecciona la opción Crear una cuenta.

Lo siguiente es rellenar con los datos que te pida el sistema, como nombres, apellidos, fecha de nacimiento y género.

Hecho esto, toca elegir tu dirección de correo, por ejemplo, nombre.apellido@gmail.com .

. Recuerda que si la dirección que escogiste ya está en uso, entonces el sistema te dará diversas recomendaciones.

Lo siguiente es configurar tu contraseña. Aquí es bueno que combines números, letras, mayúsculas y algunos símbolos; mientras más compleja, será más segura.

Asimismo, Google te pedirá un número de teléfono o correo electrónico para recuperar el acceso en caso olvides tu contraseña (este proceso se puede saltar, pero es recomendable no hacerlo).

te pedirá un número de teléfono o correo electrónico para recuperar el acceso en caso olvides tu contraseña (este proceso se puede saltar, pero es recomendable no hacerlo). Finalmente, debes aceptar los términos de Google Workspace.

Gmail es uno de los servicios de correo electrónico más utilizado en el mundo.

Una vez hecho esto, tendrás acceso no solo a Gmail, sino a los diversos servicios de Google, como YouTube, Drive, Maps, Lens, One, Meet, Google Play, entre otros.