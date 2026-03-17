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¿No sabes cómo crearte una cuenta nueva de Gmail? Te ayudo a tener correo de Google en pocos pasos

La gran mayoría posee una cuenta de Gmailque obtiene al configurar su celular Android, pero muchos desconocen cómo hacerlo sin pasar por este proceso.

Joel Dávila
Gmail es uno de los servicios de correo más utilizados en el mundo.
Gmail es uno de los servicios de correo más utilizados en el mundo. | Composición Joel Davila/Líbero
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Uno de los servicios de Google más solicitados por los usuarios es Gmail, el correo electrónico de la compañía estadounidense, el cual es obligatorio configurar cuando ingresas a tu celular Android, pero en el camino la gran mayoría no sabe cómo generar una cuenta, siendo esta una de las dudas más búsquedas en los navegadores web.

Xiaomi es el rey de la gama alta económica y no tiene rival a la mira.

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Por ello, así tenga una cuenta existente o será la primera con Gmail de Google, el método siempre será el mismo, por lo que es importante que tomas atención y no pierdas ningún de la siguiente rápida que te vamos a mostrar. El proceso es mecánico y sencillo, razón por la cual no necesitas tener conocimientos informáticos para ello:

  • Ingresa a este enlace.
  • Selecciona la opción Crear una cuenta.
  • Lo siguiente es rellenar con los datos que te pida el sistema, como nombres, apellidos, fecha de nacimiento y género.
  • Hecho esto, toca elegir tu dirección de correo, por ejemplo, nombre.apellido@gmail.com.
  • Recuerda que si la dirección que escogiste ya está en uso, entonces el sistema te dará diversas recomendaciones.
  • Lo siguiente es configurar tu contraseña. Aquí es bueno que combines números, letras, mayúsculas y algunos símbolos; mientras más compleja, será más segura.
  • Asimismo, Google te pedirá un número de teléfono o correo electrónico para recuperar el acceso en caso olvides tu contraseña (este proceso se puede saltar, pero es recomendable no hacerlo).
  • Finalmente, debes aceptar los términos de Google Workspace.
Gmail

Gmail es uno de los servicios de correo electrónico más utilizado en el mundo.

Una vez hecho esto, tendrás acceso no solo a Gmail, sino a los diversos servicios de Google, como YouTube, Drive, Maps, Lens, One, Meet, Google Play, entre otros.

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza con más de 15 años de experiencia en redacción digital y SEO. Trabajo como periodista para El Comercio, Peru.com y La República. Se especializa en temas de economía, política, ciencia y tecnología con enfoque en geopolítica global.

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